Tokio ha registrado 34 días consecutivos de lluvia, lo que marca la racha más larga registrada, informó el martes el organismo meteorológico japonés.

Racha histórica de lluvias

La capital de Japón suele tener su temporada lluviosa en junio, pero enfrentó aguaceros frecuentes a lo largo del verano boreal, con inundaciones en la región de Tokio.

La racha de días lluviosos es la más extensa desde que comenzaron los registros en 1886 y supera el récord previo, de 33 días entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2019.

Masayuki Kyoda, de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ), dijo a la AFP que "el mapa climático particular durante este mes se debe en parte a (el fenómeno) El Niño", que causa temperaturas más elevadas en el Pacífico.

Factores climáticos

El cambio climático causado por las emisiones de combustibles fósiles aumenta la humedad en la atmósfera, lo que conduce a lluvias más intensas.

Asimismo, el fenómeno El Niño cambia los vientos, la presión atmosférica y los patrones de nubes, causando fuertes lluvias en unas zonas y sequías en otras.

"Los frentes lluviosos de otoño persisten más tiempo de lo usual", señaló Kyoda, quien explicó que eso se debe a que también permanece más tiempo de lo normal un sistema de alta presión en el Pacífico.

Impacto regional

Un informe de la AMJ del año pasado apuntó que "el calentamiento global está impactando el clima japonés a largo plazo, incluso con más precipitaciones".

En tanto, 1.7 millones de personas se vieron afectadas por inundaciones en Tailandia, tras unos fuertes aguaceros que dejaron 23 muertos desde mediados de septiembre.