Un camión que transitaba a toda velocidad mató el domingo a 13 personas cuando embistió a una multitud en el centro de India durante un festival hindú, informaron las autoridades.

El camión fuertemente cargado habría perdido el control la madrugada del domingo y golpeó a los fieles congregados en un templo de Gwalior, en el estado central de Madhya Pradesh.

Reacción oficial

La agencia noticiosa Press Trust of India (PTI) citó fuentes de un hospital local diciendo que 13 personas murieron en el accidente.

"Expreso mis profundas condolencias a las familias dolientes y rezo por la rápida recuperación de los heridos", publicó en redes sociales el presidente de India, Droupadi Murmu.

India, el país más poblado del mundo con 1,400 millones de habitantes, registró en 2025 más de 183,000 muertes en accidentes viales, según el Ministerio de Carreteras.

Muchos de ellos se deben a la deficiente infraestructura vial, vehículos mal mantenidos y conductores cansados, según cifras oficiales.