Una fuerte explosión en un depósito de petróleo en Bangkok causó este jueves nueve heridos, cuatro de ellos críticos, y dejó una enorme columna de humo en el horizonte de la capital tailandesa.

La explosión hizo retumbar las puertas a kilómetros de distancia del lugar, un complejo en el este de Bangkok del conglomerado energético tailandés Bangchak Corporation, señalaron periodistas de la AFP.

"Se ha producido una explosión en el depósito de petróleo de Bangchak", indicó la Oficina del Distrito de Bangna en su página de Facebook, quien instó a los ciudadanos a "evacuar el área inmediatamente".

Impacto en la comunidad

El centro médico de emergencias Erawan, operado por las autoridades municipales de Bangkok, reportó que nueve personas resultaron heridas, tres de ellas todavía en estado crítico.

Tras la explosión, una imponente columna de humo negro cubrió el perfil urbano de la capital tailandesa, repleta de rascacielos, y el tráfico en la zona quedó completamente paralizado.

Detalles confirmados

La policía dijo a la AFP que los estudiantes de las escuelas cercanas habían sido evacuados y que también se pidió a los residentes que se marcharan.

El conglomerado Bangchak Corporation confirmó que se había declarado un incendio alrededor de las 14H45 (07H45 GMT), pero que consiguieron extinguirlo al cabo de media hora.

"La empresa actuó para contener el incidente, detener todas las unidades de producción y logró controlar la situación", señaló en un comunicado en Facebook.

"La causa del incidente se encuentra actualmente bajo investigación", agregó.

Las autoridades de Bangkok mandaron una alerta a los teléfonos móviles de la población para confirmar que el incendio estaba controlado, aunque todavía era necesario evitar la zona.

Según la web de Bangchak Corporation, el complejo Phra Khanong es una "refinería moderna y compleja con una capacidad máxima de 120,000 barriles por día".

Reacción oficial

Ya en 2012, en ocasión de otra explosión en esa refinería, se plantearon dudas sobre por qué una instalación de tal tamaño estaba situada en lo que ahora es una zona residencial de Bangkok.

El ministro de Energía de Tailandia, Akanat Promphan, visitó el lugar y expresó la preocupación de las autoridades porque el complejo "también es una zona residencial".

Pero señaló que las llamas se habían originado en una torre de destilación situada "al menos a 100 metros del depósito de combustible", lo que limitó los daños.