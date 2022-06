Carros eléctricos empiezan a desplazar a los viejos automóviles americanos en Cuba

Las calles de La Habana han estado tradicionalmente dominadas por viejos automóviles americanos de la década de 1950 y los compactos Lada de la era soviética.



Pero últimamente el paisaje urbano de la capital cubana está cambiando y se ven cada vez más motocicletas, triciclos y cuatriciclos eléctricos.



Para este taxista retirado, su flamante cuatriciclo eléctrico es una bendición, en una ciudad donde el combustible escasea.

"Este es el futuro del mundo (el transporte eléctrico). Ojalá, a mí me queda poco camino (por la edad), pero ojalá hubiera cogido esto (los carros eléctricos) antes y la vida me diera la oportunidad de tener uno (auto eléctrico) superior y la gasolina, imagínese, luchando con ella durante 50 años, ya no quiero ni olerla.", aseguró Sixto González.



Con un precio entre 4.000 y 8.000 dólares, los cuatriciclos se han convertido en la ilusión de muchos habaneros atormentados por las dificultades del transporte.



Si no logran acceder a uno de estos vehículos, muchos cubanos optan por una motocicleta o por un triciclo eléctrico.



Según las autoridades, actualmente circulan en el país entre 40.000 y 50.000 motonetas eléctricas.

El gobierno empezó a impulsar el uso de vehículos eléctricos hace tres años, introduciéndolos en empresas estatales para su personal.



La prioridad es el transporte público y el de carga para la distribución de alimentos.