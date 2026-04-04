La NASA divulgó el viernes las primeras imágenes de la Tierra captadas por los astronautas de la misión Artemis II, tras la maniobra de inyección translunar.

Esta foto del planeta fue tomada desde la ventana de la nave Orion por el astronauta Reid Wiseman, el jueves. Hay dos auroras: una que puede verse en la esquina superior derecha y otra en la esquina inferior izquierda de la foto, según la NASA.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II dijeron estar impresionados con la "deslumbrante" vista de nuestro planeta.

Avance histórico de la misión Artemis II hacia la Luna

"Después de haber tenido vistas increíbles de la Tierra y de ver el planeta entero a través de una sola ventana, saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna definitivamente me entusiasma aún más. Sabía que eso era lo que veríamos, pero nada nos prepara para el aspecto deslumbrante de ver nuestro planeta natal iluminado como si fuera de día", aseguró la astronauta Christina Koch.

Los tripulantes del programa Artemis II encendieron el jueves los motores de su nave y abandonaron la órbita terrestre, en la que permanecieron casi un día, para dirigirse a la Luna, una hazaña inédita para la NASA en más de medio siglo. Con este impulso, Artemis II se convirtió en la primera misión tripulada con destino al satélite natural desde el fin del programa Apolo, en 1972.