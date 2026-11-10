La vacuna Ixchiq contra el chikunguña es eficaz hasta cinco años después de la aplicación de una sola dosis, anunció el martes el laboratorio franco-austriaco Valneva, que la fabrica.

Eficacia y duración

"El 94 % de los 221 adultos sanos que participaron en el ensayo mantuvieron niveles de anticuerpos neutralizantes muy superiores al umbral de seropositividad cinco años después de una sola inyección de la vacuna", según el grupo farmacéutico.

La vacuna Ixchiq es una de las pocas disponibles contra el chikunguña, una enfermedad viral transmitida entre humanos por la picadura de un mosquito que provoca fiebres y dolores articulares.

"Para enfermedades como el chikunguña, cuyos brotes epidémicos son difíciles de prever, una persistencia duradera de la inmunidad tras la administración de una sola dosis constituye una ventaja importante en materia de salud pública", declaró Hanneke Schuitemaker, directora científica de Valneva, citada en un comunicado.

Controversias y restricciones

Pero esta vacuna enfrentó dificultades en 2025.

En Estados Unidos, su licencia fue suspendida el año pasado cuando se detectaron cuatro nuevos casos de efectos secundarios graves, en medio de un creciente escepticismo sobre las vacunas en la política sanitaria del gobierno de Donald Trump.

En Francia, su despliegue había sido interrumpido en los territorios de ultramar debido a varios casos de efectos graves entre personas de edad avanzada.

Al menos una persona murió en La Reunión, una isla de ultramar golpeada en 2025 por una fuerte epidemia de chikunguña.

La vacuna fue suspendida para mayores de 65 años en Francia, y luego en la Unión Europea.

La UE autorizó nuevamente la vacuna en julio de 2025 al considerar que los efectos secundarios no cuestionan su utilidad frente a una enfermedad particularmente peligrosa para las personas mayores. Sin embargo, Francia aún recomienda no aplicarla en adultos mayores.

Ixchiq también está contraindicada para personas con un sistema inmunitario debilitado por una enfermedad o tratamiento médico.