El primer astronauta extranjero en participar en una misión espacial china aseguró este martes que llevará consigo "las esperanzas de 250 millones de pakistaníes" cuando la tripulación despegue el miércoles.

Detalles de la misión

Pekín ha invertido miles de millones en su programa espacial, cuya prestigiosa estación espacial Tiangong es administrada por equipos de tres astronautas que suelen rotarse cada seis meses.

La misión Shenzhou-24 tiene previsto despegar a las 08H18 locales (00H18 GMT) del miércoles desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, ubicado en el desierto de Gobi, en el noroeste de China, informó este martes el portavoz de la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA), Zhang Jingbo, en una conferencia de prensa.

Participación de Pakistán

Muhamad Zeeshan Ali, un especialista en carga útil de Pakistán, se convertirá en el primer astronauta extranjero en subir a bordo de la estación Tiangong.

"Llevo el nombre de Pakistán sobre mis hombros, las esperanzas de 250 millones de pakistaníes", dijo Ali en otra conferencia de prensa celebrada más tarde para presentar a la tripulación.

"A todos los niños que estén viendo esto mientras estoy en órbita, solo miren hacia el cielo y recuerden que estoy allá arriba con sus sueños", dijo en inglés, tras otras declaraciones en mandarín y urdu fluidos.

Ali participará en un vuelo orbital corto que se espera que dure alrededor de cinco días antes de regresar con la nave espacial Shenzhou-23, que se acopló a la Tiangong en mayo.

No es el primer pakistaní en el espacio, ya que la exploradora polar Namira Salim, residente en Mónaco, voló en la misión Galactic 04 de Virgin Galactic en octubre de 2023.

Pekín ha inyectado grandes fondos a su desarrollo espacial en los últimos años, con el objetivo de ponerse al nivel de su principal rival, Estados Unidos.

Tripulación actual

Pakistán, que mantiene estrechos vínculos diplomáticos y comerciales con Pekín, es un socio natural en esta iniciativa.

La tripulación que se encuentra actualmente a bordo de la estación espacial Tiangong está conformada por Zhu Yangzhu, Lai Ka-ying y Zhang Zhiyuan, todos de 40 años.

Lai es la primera astronauta de Hong Kong y la única mujer que se encuentra actualmente a bordo de la estación espacial.

Una vez que la nueva tripulación, compuesta exclusivamente por hombres, llegue a la Tiangong, el pakistaní Ali regresará a la Tierra junto con Lai y Zhang.