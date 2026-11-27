Cuando se derrama café en un edificio de oficinas dentro de un enclave futurista de Singapur, cámaras y sensores impulsados por inteligencia artificial lo detectan y envían de inmediato un robot de limpieza.

El robot con ruedas recibe una señal desde un centro de operaciones, sale de su base y toma un ascensor hasta el octavo piso, donde encuentra el desorden y lo limpia, todo sin intervención humana.

Se trata de una demostración preparada en el Distrito Digital de Punggol, en la periferia de Singapur, donde la ciudad-Estado lleva a cabo pruebas tecnológicas en condiciones reales que podrían convertirse en parte de la vida cotidiana.

Es muy poco común en el mundo un "laboratorio vivo" de pruebas a escala de distrito como este, que permite a las empresas experimentar en un entorno urbano, afirmó Tang Bing Wan, director de tecnología y digital de JTC Corporation, la entidad estatal propietaria de los parques industriales de Singapur.

Esta miniciudad desarrollada por el gobierno, conocida por sus siglas en inglés PDD, abarca 50 hectáreas, un poco más que la Ciudad del Vaticano, y alberga ocho empresas y edificios de oficinas, además de un centro comercial, un campus universitario y una estación de metro.

"Empresas que incursionan en robótica, ciberseguridad e incluso en la industria de los servicios financieros" tienen su sede allí, y se espera que se sumen más, indicó Tang a la AFP.

El PDD, que limita con zonas residenciales, no da una impresión marcadamente futurista al recorrerlo a pie.

Pero entre bambalinas, una plataforma digital centralizada ayuda a gestionar la infraestructura, desde la gestión de residuos hasta los ascensores.

También hay muchos robots —incluidas máquinas diseñadas para aliviar la escasez de mano de obra en esta ciudad-Estado envejecida en sectores como la limpieza y la seguridad.

También se está probando un robot con ruedas capaz de entregar pedidos de comida a las oficinas.

- Plataforma central -

A pesar de la reducción de la fuerza laboral, los residentes de Singapur esperan que su entorno siga siendo limpio, seguro y bien mantenido, señaló la experta en IA Ong Chen Hui, de la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm.

"La robótica ofrece una parte real de la solución" al encargarse de las tareas rutinarias físicamente exigentes, liberando a los trabajadores para empleos que requieren "juicio, cuidado y habilidades humanas", dijo Ong.

El distrito será inaugurado oficialmente en diciembre, en una gran ceremonia a la que asistirá el primer ministro.

Una "plataforma digital abierta" a nivel de todo el distrito coordina a los robots y conecta diferentes puntos, recopilando datos de miles de cámaras y sensores sobre todo, desde la temperatura del aire hasta el flujo de peatones.

La inteligencia artificial analiza los datos, lo que permite que el sistema, con la ayuda de operadores humanos, responda a problemas, anticipe interrupciones y reduzca el consumo de energía y los residuos, entre otros avances en el manejo de servicios públicos como ascensores, restaurantes y aire acondicionado.

Una réplica digital del distrito, mostrada en una pantalla gigante en el centro de operaciones, ofrece al personal una vista en tiempo real del PDD y les ayuda a detectar o predecir anomalías.

- "No es distópico" -

Las empresas usan el PDD para probar sus robots y otras tecnologías antes de desplegarlas a gran escala, y Tang, de JTC, dijo que se están elaborando normas de seguridad para prevenir accidentes.

"No es un futuro distópico. No es eso lo que está pasando aquí", afirmó.

La trabajadora de hospital Amanda Lim, de 34 años, que vive cerca, dijo que a sus hijos les gustan los robots.

"Los persiguen y juegan con ellos", comentó mientras paseaba con su familia por el centro comercial.

A pesar de la creciente preocupación mundial por los posibles riesgos de la tecnología de IA, ninguna de las personas con las que AFP habló en el PDD expresó inquietud por la privacidad de los datos o la vigilancia.

Entre las empresas que encabezan los ensayos en el distrito construido por el gobierno está la local LionsBot, que fabrica flotas de máquinas de limpieza que imagina al "limpiador del futuro" sin trapo ni escoba.

También está la japonesa Panasonic, que ha puesto a prueba un sistema de comunicaciones compartido para robots de distintos fabricantes, utilizando la infraestructura digital del PDD.

En el barrio vecino ya cuentan con transporte urbano autónomo (lanzaderas) que transportan pasajeros por la vía pública.

La jubilada Verónica Tan, de 62 años, no parece convencida de estos hitos: "Los robots siguen siendo robots, así que depende de los humanos decidir hasta qué punto avanza la tecnología", dijo.