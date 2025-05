El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el lunes una ley que penaliza la difusión no consentida de imágenes pornográficas reales o generadas por inteligencia artificial (IA), en particular con fines de "pornografía vengativa", un fenómeno en crecimiento.

El proyecto de ley, denominado "Take It Down Act" (Ley Elimínalo, en español), promovido por la primera dama Melania Trump, fue aprobado previamente por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde obtuvo un amplio apoyo bipartidista.

"Esta será la primera ley federal destinada a combatir la difusión de imágenes explícitas y ficticias sin el consentimiento del individuo", dijo el presidente republicano en una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

"Cualquiera que difunda intencionalmente imágenes explícitas sin el consentimiento de otra persona enfrentará hasta tres años de prisión", afirmó Trump, y se refirió también a la "responsabilidad civil" de los sitios de redes sociales que alojan estas imágenes pero "se niegan a eliminarlas rápidamente".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/edit-0000142420still666-b6be137b.jpg La cantante Taylor Swift (AFP)

La difusión no consentida de imágenes sexuales, a veces creadas con la ayuda de IA, es un fenómeno que afecta principalmente a niñas y mujeres, incluidas algunas celebridades como la cantante Taylor Swift y la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Con la popularización de las herramientas de IA, la creación de estos montajes de fotos o videos hiperrealistas se ha vuelto más sencilla y ha abierto la puerta a su uso generalizado con fines de acoso o humillación, tomando por sorpresa a legisladores de todo el mundo.

- Vergüenza -

"Esta legislación es un paso decisivo en nuestros esfuerzos por garantizar que todos los estadounidenses, especialmente los jóvenes, puedan sentirse mejor protegidos contra ataques a su imagen o identidad a través de imágenes no consensuadas", dijo Melania Trump, durante una rara aparición pública junto a su marido.

La primera dama, que respaldó la iniciativa en marzo, invitó a la ceremonia en la Casa Blanca a varias jóvenes víctimas de prácticas de este tipo.

Entre ellas estaba una adolescente de Texas que descubrió a finales de 2023 montajes hiperrealistas ('deepfakes' o ultrafalsedades) de carácter sexual de ella y varias de sus compañeras, creados sin su consentimiento por un alumno de su escuela y luego compartidos en la red Snapchat.

"Las chicas simplemente lloraron y lloraron y lloraron, estaban avergonzadas", dijo entonces a la AFP su madre, Anna Berry McAdams, preocupada de que las imágenes pudieran resurgir en el futuro.

"Esto podría afectarlas por el resto de sus vidas", afirmó, al señalar la impotencia de las víctimas para actuar y defender sus derechos.

- Riesgo de censura -

Hasta ahora, sólo unos pocos estados de Estados Unidos, incluidos California y Florida, tenían leyes que penalizaban la creación y publicación de imágenes sexuales falsas.

La nueva ley federal representa por tanto un "paso significativo" en la lucha contra este fenómeno, declaró a la AFP Renée Cummings, criminóloga e investigadora en inteligencia artificial de la Universidad de Virginia.

"Pero su eficacia dependerá de su rápida y fiable aplicación, de sanciones severas contra los autores de estos actos y de su adaptabilidad en tiempo real a las amenazas digitales emergentes", insistió.

Y advirtió: "Debemos garantizar que las medidas legislativas protejan a la sociedad y castiguen a los perpetradores (...) sin sofocar" la libertad de expresión.

Este riesgo ha sido destacado por varias asociaciones de defensa de las libertades civiles, que han manifestado su preocupación por el riesgo de censura.

"Si bien proteger a las víctimas de estas odiosas invasiones de la privacidad es un objetivo legítimo, las buenas intenciones por sí solas no son suficientes para hacer una buena ley", dijo la Electronic Frontier Foundation, al denunciar "definiciones vagas y falta de garantías" que podrían llevar a la censura.

La ley requiere que las plataformas de redes sociales y sitios web tengan procedimientos para eliminar rápidamente imágenes íntimas no consensuadas tras la notificación de una víctima.