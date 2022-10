Descubren en Siria un excepcional mosaico romano del siglo IV

Las autoridades sirias revelaron el miércoles un mosaico de la época romana del siglo IV de nuestra era, entre "los más excepcionales" y "más completos del país".



El mosaico, de 1.600 años de antigüedad, fue descubierto en la ciudad de Rastan, en la provincia de Homs (centro).



Muestra una escena en la que "los detallles y los nombres de los reyes griegos que participaron en la guerra de Troya aparecen con claridad", declaró a AFP Hammam Saad, director de excavaciones y estudios arqueológicos en la Dirección general de las antigüedades y museos.



"No hay un mosaico similar", indicó Saad, y precisó que la obra no es "la más antigua" en Siria, sino "la más completa y más excepcional".



"La parte descubierta hasta ahora mide 20 metros de largo y seis de ancho", señaló y subrayó que existen otras partes que no fueron aun reveladas.



Se trata del noveno mosaico descubierto en ese sitio.



Tierra de civilizaciones plurimilenarias, desde los Cananeos a los Omeyas, pasando por griegos, romanos y bizantinos, Siria está llena de tesoros arqueológicos.



Algunos sitios han registrado destrucciones durante la guerra que se inició en 2011.



En la ciudad de Homs, la iglesia Oum al-Zinar fue quemada, la mezquita Jalid Ibn al-Walid dañada y en Rastan fueron robados mosaicos.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.