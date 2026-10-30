Casi dos milenios después de que Pompeya quedara sepultada por la erupción del monte Vesubio, los arqueólogos han encontrado un armario que ofrece una visión poco común e íntima de la vida cotidiana en la antigua ciudad romana.

El descubrimiento tuvo lugar en una casa situada en la Via dell'Abbondanza, una de las calles más transitadas de la antigua Pompeya.

Detalles del hallazgo

A partir de los vestigios conservados bajo las cenizas, los expertos reconstruyeron el mueble de madera y catalogaron los objetos que guardaba en su interior.

Testimonio del director

Entre los artículos hallados se encuentran pinzas, un pequeño frasco de vidrio para perfumes o ungüentos, un incensario, vasijas de bronce, vidrio y cerámica, así como recipientes utilizados para la preparación de alimentos.

El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, destaca la importancia de este hallazgo.

"En Pompeya es posible encontrar no solo grandes obras de arte, sino también objetos que narran la historia de la vida cotidiana; elementos que quedaron exactamente donde estaban en el momento de la erupción, en el año 79 d. C., y que nunca fueron recuperados."

En este caso, se trata de un armario hallado en una casa que probablemente perteneció a una mujer, ya que también había cosméticos e instrumentos de cuidado personal, vasijas y pesas de plomo.

Según Zuchtriegel, la casa ofrece un retrato fragmentado, pero revelador, de quien vivió allí.

"Lo que vemos, entonces, es una especie de retrato fragmentado de una persona que vivió en Pompeya hace 2,000 años, en una casa de clase media con estancias bellamente decoradas con frescos, pero también con algunos ratones en el ático en busca de comida. Encontramos dos ratones salvajes dentro de un ánfora. Ellos también murieron en aquel fatídico día del año 79 d. C."