Una bola de fuego relampagueante cruzó los cielos del oeste de Japón, conmocionando a los residentes y deslumbrando a los observadores de estrellas, aunque los expertos dijeron que era un fenómeno natural y no una invasión alienígena.

Videos y fotos surgieron en línea de la bola de luz extremadamente brillante visible a cientos de kilómetros poco después de las 11:00 pm (1400 GMT) hora local del martes.

- Fenómeno celeste -

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/edit-0000220716still1366-aeda7b75.jpg Una bola de fuego ilumina el cielo en Japón, agosto de 2025. (AFP)

"Una luz blanca que nunca antes había visto bajó desde arriba, y se volvió tan brillante que pude ver claramente las formas de las casas a nuestro alrededor", dijo a NHK Yoshihiko Hamahata, que conducía en la prefectura de Miyazaki.

"Parecía de día. Por un momento, no supe lo que había sucedido y me sorprendió mucho", dijo a la emisora pública.

Toshihisa Maeda, director del Museo Espacial Sendai en la región de Kagoshima, en el suroeste de Japón, dijo que era una bola de fuego, un meteoro excepcionalmente brillante.

Parecía haber ido al Pacífico, agregó.

"La gente informó que sentía vibrar el aire", dijo a la AFP. "Era tan brillante como la Luna".

Los objetos que causan eventos de bolas de fuego pueden exceder el metro (tres pies) de tamaño, según la NASA.

Las bolas de fuego que explotan en la atmósfera se conocen técnicamente como bólidos, aunque los términos bolas de fuego y bólidos a menudo se usan indistintamente.