×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
SpaceX
SpaceX

VIDEO | Las actividades de SpaceX afectan a México

En México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya amenazó con posibles acciones legales por la contaminación. Y ahora, nuevos reparos están surgiendo justo en el límite entre ambos países

    SpaceX, empresa estadounidense de tecnología espacial propiedad del multimillonario Elon Musk, lanza sus cohetes desde territorio de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con México; pero el radio de su impacto es mucho mayor.

    Al otro lado de la frontera, en el estado mexicano de Tamaulipas, la contaminación de los lanzamientos causa estragos. Un daño imposible de ignorar, según ecologistas.

    Contaminación ambiental, muerte de especies y daños a la actividad pesquera de la zona, son algunos de los efectos que los habitantes y autoridades achacan a los lanzamientos de SpaceX.

    Pese a la oposición de México, Elon Musk planea seguir con sus pruebas, parte de su objetivo a largo plazo: llegar a Marte.

    Leer más
    TEMAS -

      La cadena internacional de Alemania. Noticias y análisis en español desde la perspectiva europea. Más de 170 periodistas de 16 países te informan de toda la actualidad internacional, de América y de Alemania.