SpaceX, empresa estadounidense de tecnología espacial propiedad del multimillonario Elon Musk, lanza sus cohetes desde territorio de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con México; p ero el radio de su impacto es mucho mayor.

Al otro lado de la frontera, en el estado mexicano de Tamaulipas, la contaminación de los lanzamientos causa estragos. Un daño imposible de ignorar, según ecologistas.

Contaminación ambiental, muerte de especies y daños a la actividad pesquera de la zona, son algunos de los efectos que los habitantes y autoridades achacan a los lanzamientos de SpaceX.

Pese a la oposición de México, Elon Musk planea seguir con sus pruebas, parte de su objetivo a largo plazo: llegar a Marte.