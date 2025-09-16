El negocio se llama ENPARALELO, y comenzó en el balcón de su fundador Oliesky Fabre, cuando la pandemia de Covid-19 empeoraba y la agricultura tradicional cubana comenzaba a sufrir un descenso de más del 50 %, según el gobierno de la isla.

El Programa Mundial de Alimentos 2022 eligió entre 200 iniciativas a ENPARALELO como uno de los 10 proyectos con las soluciones más innovadoras para combatir el hambre en América Latina y el Caribe.

Del balcón de su casa pasó a trabajar a contenedores y está construyendo una planta de producción más grande, en un terreno donado por el gobierno.

Las microverduras que producen tienen un ciclo de producción de solo siete días, lo que los hace ideales para el cultivo casero. Se pueden cultivar tanto en interiores como en exteriores y solo necesitan un sustrato, una fuente de luz y un poco de agua.

Más para todos

Los creadores de ENPARALELO esperan equipar un contenedor móvil para llevar su experiencia y conocimientos a otras comunidades, entregando insumos básicos y conocimientos a los pobladores.

Para cultivar los microverdes, la startup suministrará semillas y otros insumos, como malla de fibra de coco, que se utiliza en lugar de tierra. Los cultivadores urbanos domésticos pueden vender sus microvegetales a restaurantes, como también a los vecinos. Una solución para aliviar en parte una de las peores crisis económicas de Cuba en décadas.