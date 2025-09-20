×
Incendio Bosque Nacional Ipanema
Incendio Bosque Nacional Ipanema

VIDEO | Incendio de grandes proporciones afecta Bosque Nacional de Ipanema en São Paulo

Creado en 1992, el Bosque Nacional de Ipanema es una Unidad de Conservación Federal

    Un incendio de grandes proporciones afecta un área del Bosque Nacional de Ipanema, ubicado en el interior de São Paulo.

    El fuego se ha propagado en una zona de los municipios de Araçoiaba da Serra e Iperó.

    Según el Instituto Chico Mendes, la brigada del Bosque Nacional, el cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y voluntarios del Bosque Nacional han sido movilizados para combatir las llamas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Un incendio de grandes proporciones afecta un área del Bosque Nacional de Ipanema (AFP)

    - Bosque Ipanema -

    También se han convocado refuerzos del Parque Nacional de Itatiaia y un helicóptero para apoyar en la operación.

    Creado en 1992, el Bosque Nacional de Ipanema es una Unidad de Conservación Federal, administrada por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

    Su creación se enmarcó en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Eco-92.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.