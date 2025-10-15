Tonalidades de flores que brotaron en medio de la nada, en el desierto más árido del mundo. Los turistas están maravillados, el rostro árido de Atacama les ofrece color y está lleno de vida.

En septiembre comenzaron a verse los primeros brotes... poco a poco, las llanuras y cerros desérticos se fueron tiñendo de color: el fucsia intenso de las Patas de Guanaco, el amarillo eléctrico de las Añañucas, o las tonalidades blancas y celestes de los suspiros.

Flores que solo existen en el Desierto de Atacama, e insectos -como la Vaquita del desierto- además de aves y hasta reptiles, deambulan en medio de las plantas que adornan los espacios naturales que hasta hace semanas estaban cubiertos solo de polvo.

Turismo en auge

Aunque no todos los visitantes respetan a la naturaleza y algunos incluso se meten entre las flores para conseguir una selfie, el turismo al desierto más árido del mundo sigue creciendo, y la empresa privada a trabajado con las autoridades locales para crear senderos y miradores de altura que permitan la contemplación al mismo tiempo que la conservación.

"Hay que respetar la señalética, los senderos, no internarse de manera irresponsable en los campos de flores. Hemos tenido episodios lamentables en épocas pasadas que han terminado denunciados en los tribunales. No queremos eso, queremos actitudes responsables", señala Miguel Vargas, gobernador de la región de Atacama.

"Las flores tenemos que mirarlas, tenemos que maravillarnos de este fenómeno, tenemos que cuidarlas, pero en ningún caso destrozarlas. La conducta responsable tiene que ser también permanente", puntualiza.

Se espera que tras la primera quincena de octubre se llegue a la máxima floración. Un efímero espectáculo de la naturaleza que sólo ocurre en Chile.