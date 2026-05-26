Varios países europeos afrontan elevadas temperaturas este lunes, muy altas para un mes de mayo, con el mercurio marcando 34.8 ºC cerca de Londres, ocho departamentos en alerta naranja en Francia y un pronóstico de hasta 38 ºC en España durante la semana.

En el Reino Unido, donde el máximo jamás registrado en un mes de mayo fue de 32.8 °C en 1922 y en 1944, se batió el récord.

En Kew Gardens, al sur de Londres, se registraron 34,8 ºC, indicó en X la agencia meteorológica nacional, Met Office.

"Los récords suelen superarse solo por décimas de grado, lo que hace que esta ola de calor sea excepcional para esta época del año", señaló la agencia meteorológica.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las sequías y las inundaciones, lo que hace que se superen los récords de temperatura con mayor frecuencia.

Greg Dewhurst, meteorólogo de Met Office, declaró a la AFP que el aumento de las temperaturas extremas es "un claro indicio del cambio climático" y que es muy probable que esto se convierta en "la nueva norma".

Lindy Brand-Daloze, de 66 años, una australiana que vive en Londres desde hace 12 años, no recuerda un calor semejante en mayo.

"Espero que la generación más joven se tome esto realmente en serio y cambie sus hábitos. Pero cuando vemos a los dirigentes de todo el mundo, a quienes no les importa en absoluto, resulta realmente preocupante", subrayó.

La semana pasada, los asesores sobre el clima advirtieron al gobierno británico que el país está "construido para un clima que ya no existe" y lo instaron a adaptar infraestructuras como escuelas y hospitales.

La agencia declaró el domingo el estado de ola de calor en ocho regiones de Inglaterra, entre ellas Gran Londres y los condados de Suffolk y Essex (este del país). Esta clasificación se activa cuando las temperaturas superan los 27 ºC durante tres días consecutivos, umbral que en Londres se sitúa en 28 ºC.

- Alerta naranja en Francia -

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó en X que el "episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año" continuará "en todo el país y durante toda la semana, excepto en Canarias".

Además, a partir del miércoles habrá "noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular", agregó, precisando que el pico de temperaturas llegará "entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38 ºC".

En Francia, el Instituto Nacional de Meteorología (Météo France) declaró alerta naranja por ola de calor en ocho departamentos, el segundo nivel en una escala de tres.

La alerta naranja corresponde a episodios de ola de calor, es decir, al menos tres días y tres noches seguidas de calor intenso.

Este lunes, 18 departamentos del oeste y de la región parisina estaban en alerta amarilla (pico de calor intenso o calor persistente); algo que no había ocurrido nunca en un mes de mayo desde que se creó este dispositivo de alerta, en 2004.

La localidad occidental de Bergerac registró una máxima de 34.7 °C, mientras que las ciudades de Nantes y Angers (centro oeste) no se quedaron muy atrás.

Para el martes, se esperan temperaturas de entre 32 °C y 35 °C en gran parte de la región occidental de Bretaña (norte), "con picos de 36 °C e incluso 37 °C previstos en el sur del país", indicó Météo France.