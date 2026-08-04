Tres leonas murieron en un zoológico de Tokio por un aparente golpe de calor, agravado por la humedad del verano japonés, informó el martes una portavoz del sitio.

Japón atravesó el año pasado el verano más caluroso en sus registros, y en las últimas semanas partes del país alcanzaron los 40 ºC, lo que califica para la nueva denominación de "día cruelmente caluroso".

Cronología del caso

Desde mediados de julio, 10 de los 16 leones en el Parque Zoológico de Tama han sufrido síntomas como "pérdida de apetito y actividad disminuida", y tres leonas murieron, indicó el zoológico en un comunicado.

Una murió el martes de la semana pasada, otra el viernes y la tercera el domingo, precisó.

"Según nuestro veterinario, se sospecha que la causa de las muertes sea golpe de calor", al observarse deshidratación y fallo múltiple de órganos, dijo a la AFP una portavoz del zoológico.

Medidas anunciadas

"Aún cuando se piensa que los leones son resistentes al calor, el zoológico ha fortalecido los últimos años las medidas para hacerle frente al calor veraniego de Japón. El calor aquí viene con alta humedad, que es diferente del aire seco de África", explicó.

Agregó que "estamos fortaleciendo más las medidas contra el calor, rociando agua, mejorando la ventilación e instalando aire acondicionado".

Aseguró que varios leones han sido atendidos por el calor.

Cerca de 18,600 personas fueron hospitalizadas por golpe de calor del 20 al 26 de julio, de las cuales 45 fueron declaradas muertas al llegar, según la agencia de gestión de incendios y desastres.