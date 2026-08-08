La Amazonía brasileña registró en el último año el menor nivel de deforestación en la última década, lo que confirma la tendencia constatada desde el inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, según datos oficiales del viernes.

De agosto de 2025 a julio pasado se talaron 2,874 km2 en la mayor selva tropical del planeta, una caída interanual de casi 37 %, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que comenzó sus mediciones satelitales en 2016.

Compromisos de Lula

En el mismo periodo anterior la deforestación en la Amazonía fue de casi 4,500 km2.

El presidente de izquierda Lula, que buscará la reelección en octubre, se ha comprometido a erradicar la deforestación ilegal de aquí a 2030.

"Los números indican que, si seguimos al ritmo en que estamos, con la seriedad que tenemos y aportando los recursos necesarios, podemos lograrlo", dijo Lula durante la presentación de los resultados en el estado de Sao Paulo.

La deforestación se disparó en la Amazonía durante el mandato de su antecesor de extrema derecha Jair Bolsonaro, con un pico de 12,500 km2 en agosto de 2022.

En agosto de 2025, fue menos de la mitad, con 5,100 km2.

Contexto político actual

"En este país nos tomamos la cuestión climática muy en serio, porque no somos negacionistas, estamos viendo las cosas suceder", dijo Lula este viernes, en relación a los eventos extremos climáticos.

Lula, en el poder desde 2023, quiere exhibir un buen balance ambiental a dos meses de los comicios en los que espera obtener un cuarto mandato no consecutivo, frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

Las últimas encuestas dan una pequeña ventaja al izquierdista en la segunda vuelta.

Sin embargo, Lula ha sido criticado por ecologistas por su apoyo a un amplio proyecto de exploración petrolera frente a las costas de la Amazonía.