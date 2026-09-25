A lo largo de gran parte de la costa del sur de California, el océano está recuperando terreno.

Poderosas olas generadas por huracanes y ciclones en el Pacífico Oriental han arrastrado arena de las playas, dañado propiedades y dejado expuesta la infraestructura construida cerca del agua.

Ahora, El Niño podría combinarse con el cambio climático y acelerar esta transformación.

El geomorfólogo costero Adam Young, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, comenta la situación.

"Es importante recordar que la erosión en nuestro litoral ha ocurrido durante miles de años. Es un proceso natural. El problema, en realidad, es que construimos cosas en el camino, sobre las playas y en estas áreas de riesgo, y eso fue lo que causó el problema."

En Carlsbad, algunos tramos de playa prácticamente han desaparecido bajo las olas. En otros lugares, carreteras, paseos costeros y propiedades frente al mar están cada vez más expuestos.

Young afirma que retirarse de la costa puede ser una opción en algunos puntos, pero proteger o trasladar infraestructura esencial, como autopistas, vías férreas y plantas de tratamiento de aguas residuales, puede ser mucho más difícil y costoso.

Patrick Barnard, investigador de resiliencia costera de la Universidad de California en Santa Cruz, dice que las condiciones apuntan a un fenómeno de El Niño excepcionalmente fuerte.

"Sí, definitivamente se está configurando un invierno épico para California. Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Oriental, frente a nuestra costa, son más altas que nunca para esta época del año.", apunta Adam Young.

El fenómeno también puede elevar temporalmente el nivel del mar, permitiendo que las olas alcancen la costa desde una base más alta.

Barnard afirma que el cambio climático amplifica estos riesgos, ya que aguas más cálidas contribuyen a la intensificación de las tormentas.

Mientras tanto, los residentes ya observan cómo las playas se reducen ante sus ojos. Para los científicos, una costa que siempre ha estado en transformación podría ahora cambiar con mayor rapidez.