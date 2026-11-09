Con retraso y las primeras discrepancias, la conferencia climática COP31 arrancó este lunes en la ciudad turca de Antalya con un llamado de la ONU a "ponerse serios" tras un año de devastadores fenómenos meteorológicos.

Las olas de calor en Europa, los grandes incendios en Indonesia o el desastre en Nepal por el colapso de un glaciar pusieron de manifiesto los riesgos del calentamiento global, intensificado ahora por el potente fenómeno de El Niño.

Los indicadores climáticos están ahora mismo "fuera de lo común", advirtió la jefa de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, al publicar un informe que advierte de un calentamiento muy cercano al límite de +1.5 ºC fijado en el Acuerdo de París.

"Hemos entrado en una nueva era de extremos climáticos", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado publicado antes de la apertura.

"Los líderes deben ponerse serios recortando emisiones más rápido, acelerando una transición justa lejos de los combustibles fósiles y cumpliendo con la financiación y la protección que los países vulnerables necesitan", indicó.

Pero, pese a ello, la cumbre anual de la ONU, con 68,544 participantes registrados, arrancó sin demasiadas expectativas y con discrepancias.

El llamado Programa de Trabajo Sobre la Financiación Climática, un mecanismo acordado en 2025, será finalmente objeto de debate oficial.

En cambio, no se incluirá en el orden del día el objetivo de triplicar la financiación destinada a la adaptación al cambio climático, esencial para proteger a los países más vulnerables frente a las sequías, las inundaciones o la subida del nivel del mar. Era una petición de los países africanos.

La ceremonia de apertura en esta ciudad mediterránea se retrasó casi una hora y media, sin que se diera explicación oficial.

Hasta el 20 de noviembre, la ciudad turca acogerá a delegaciones de casi 200 países y jefes de Estado como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o la venezolana Delcy Rodríguez.

No habrá, como era previsible, ningún representante de la administración de Donald Trump, aunque Estados Unidos es el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero después de China.

- Financiación -

Bajo los acuerdos de la ONU, los países desarrollados deben ayudar económicamente a las naciones en desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio climático y a llevar a cabo la transición a energías limpias.

En la anterior COP30 de Brasil se pidieron "esfuerzos" para triplicar de aquí a 2035 esta financiación.

Sobre esta cuestión, "la frustración es palpable", reconoció el responsable de la ONU para el Clima, Simon Stiell, durante la sesión inaugural.

"La equidad debe estar en el centro de la transición" hacia las energías limpias y la adaptación, añadió.

Actualmente, el fondo de daños y pérdidas, consensuado en 2022 para ayudar a los países más vulnerables a cubrir lo destruido por el cambio climático, dispone de unos 474 millones de dólares, muy por debajo de los 2,800 millones solicitados.

También está en el aire el compromiso tomado por los países desarrollados en la COP29 de Bakú, en 2024, de movilizar al menos 300,000 millones de dólares por año para 2035 en favor de los países del Sur.

- Realismo -

En el parque de exposiciones de Antalya, pocos esperan grandes avances en esta cita, que según varias fuentes se limitaría a transformar en acciones concretas los compromisos tomados en ediciones precedentes.

Turquía, que dirigirá la cita de forma bicéfala con Australia, encargada de pilotar las negociaciones, promoverá una agenda de compromisos voluntarios.

El principal de ellos es promover una mayor electrificación del transporte, la industria y la construcción, de forma que para 2035 la electricidad alcance una cuota del 35 % en el consumo energético global, frente al 23 % actual.

La iniciativa, atractiva en un momento de crisis en el mercado del petróleo por la guerra en Oriente Medio, puede convertirse en objeto de discordia.

La UE y numerosas oenegés abogan por una electrificación limpia a partir de fuentes renovables, que deje fuera el carbón, el gas y el petróleo.

Los países productores de hidrocarburos se mostrarán más reticentes a ese extremo.

En 2025, en la COP30 de Belém, en Brasil, ya lograron que la decisión final no mencionara la salida de los combustibles fósiles, como sí ocurrió dos años antes, en Dubái.

A cambio, la presidencia brasileña trabajó en una hoja de ruta presentada la semana pasada en la que se aconsejan medidas para que cada país, desde sus circunstancias, empiece a abandonar los combustibles fósiles.