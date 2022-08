Space X y T-Mobile presentan plan satelital para acabar con las "zonas muertas"

Los teléfonos celulares de la empresa T-Mobile se conectarán directamente a los satélites SpaceX de Elon Musk a partir del año próximo, los cuales les proveerán servicios incluso en lugares remotos adonde no llegan las torres de telefonía móvil, anunciaron las dos empresas el jueves.



El nuevo servicio, que funcionará con celulares ya existentes y utilizará la red de miles de satélites Starlink de SpaceX en la órbita terrestre, comenzará a ofrecer el servicio de mensajería de texto a partir de finales de 2025, y se espera que las llamadas y servicios de datos lleguen más tarde.



"Lo importante de esto es que significa que no habrá zonas muertas en ninguna parte del mundo para su celular", dijo Musk desde la Starbase de SpaceX en Texas.



Aunque el servicio de internet satelital existe desde hace años, los usuarios requieren un equipo especializado para usarlo, como terminales de Starlink.



"No tendrá el tipo de ancho de banda que tendría un terminal Starlink, pero permitirá enviar mensajes de texto, imágenes y, si no hay demasiada gente en la zona celular, incluso se podrá ver un poco de video", agregó Musk.



El director ejecutivo de T-Mobile, Mike Sievert, dijo que espera que el nuevo servicio sea gratuito en la mayoría de los planes de celulares, aunque podría haber una cuota para los usuarios de paquetes de bajo costo.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.