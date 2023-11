¿Habrá computadoras más inteligentes que nosotros?

Científicos de todo el mundo desarrollan computadoras tan inteligentes como nosotros. ¿Creará ello una sociedad más igualitaria o es una amenaza existencial?

Un primer paso en esa dirección podría ser el paso de la inteligencia artificial, IA, a la inteligencia artificial fuerte, IAF. ¿Cómo?

A diferencia de nosotros los humanos, que destacamos en múltiples áreas, los radiólogos no se limitan a localizar células cancerosas. También pueden entender el lenguaje, pueden reconocer si un mensaje es de correo no deseado y pueden aprender a montar en bicicleta, tocar el violín o escribir un libro. Cosas que no puede hacer una Inteligencia Artificial, creada para un fin específico basado en el análisis masivo de datos.

El objetivo tras la IAF es crear una computadora con el mismo rango de habilidades que los humanos. Para alcanzar la IAF, los expertos creen que las máquinas necesitan obtener conocimiento de forma diferente, quizás aprendiendo como lo hace un niño.

¿Pero qué pasaría si los científicos crearan una computadora tan inteligente como Albert Einstein o Marie Curie? ¿No pasarían entonces a crear una máquina aún más inteligente, tan sofisticada que ya no fuéramos capaces de entenderla?.

Aunque falta mucho tiempo para alcanzar algo así, a medida que la Humanidad se acerca a la IAF se hace crucial debatir sobre las reglas necesarias en un mundo donde los humanos convivamos con la IAF.