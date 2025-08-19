Algunos pueden planchar o hacer la colada... otros, ir al espacio a explorar lejanos planetas. Los robots trabajan mano a mano con nosotros y el espacio que ocupan en nuestra vida es cada vez mayor.

Los robots humanoides están experimentando actualmente un enorme auge en su desarrollo gracias a la inteligencia artificial. Ésta los ayuda a reconocer objetos y entender situaciones nuevas mucho más rápido.

El investigador Alin Albu-Shäffer aconseja a la sociedad usar este tiempo de gracia para acostumbrarse a un mundo con robots. "Tenemos que empezar a tematizar con tiempo cómo será una sociedad con robots, cómo se distribuirán de forma equitativa en la sociedad y cómo se utilizarán de forma adecuada", señala.

Neura Robotics quiere lanzar sus máquinas humanoides a finales de 2025. El modelo 4NE1 costará 50,000 euros, y el modelo más pequeño, Mipa, 10,000. Es probable que estos precios bajen significativamente una vez que se fabriquen en serie. El futuro puede llegar antes de lo que pensamos.