VIDEO | ¿Cuál es el futuro de un robot humanoide?

Algunos pueden planchar o hacer la colada... otros, ir al espacio a explorar lejanos planetas. Los robots trabajan mano a mano con nosotros y el espacio que ocupan en nuestra vida es cada vez mayor

    Algunos pueden planchar o hacer la colada... otros, ir al espacio a explorar lejanos planetas. Los robots trabajan mano a mano con nosotros y el espacio que ocupan en nuestra vida es cada vez mayor.

     Los robots humanoides están experimentando actualmente un enorme auge en su desarrollo gracias a la inteligencia artificial. Ésta los ayuda a reconocer objetos y entender situaciones nuevas mucho más rápido.

    El investigador Alin Albu-Shäffer aconseja a la sociedad usar este tiempo de gracia para acostumbrarse a un mundo con robots. "Tenemos que empezar a tematizar con tiempo cómo será una sociedad con robots, cómo se distribuirán de forma equitativa en la sociedad y cómo se utilizarán de forma adecuada", señala.

    Neura Robotics quiere lanzar sus máquinas humanoides a finales de 2025. El modelo 4NE1 costará 50,000 euros, y el modelo más pequeño, Mipa, 10,000. Es probable que estos precios bajen significativamente una vez que se fabriquen en serie. El futuro puede llegar antes de lo que pensamos.

      La cadena internacional de Alemania. Noticias y análisis en español desde la perspectiva europea. Más de 170 periodistas de 16 países te informan de toda la actualidad internacional, de América y de Alemania.