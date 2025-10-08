Dinamarca prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años, anunció el martes la primer ministra, Mette Frederiksen, en la apertura de la sesión parlamentaria.

"El gobierno propondrá prohibir varias redes sociales a los niños y jóvenes menores de 15 años", declaró en su discurso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/edit-0000070323still1653-ebdaf369.jpg Primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen

- Infancia protegida -

El proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún no precisada, indica que en algunos casos los jóvenes podrán utilizar redes a partir de 13 años pero solo con la autorización de los padres.

"El teléfono móvil y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos", dijo la primera ministra, indicando que el 60 % de los jóvenes de entre 11 y 19 años eligen quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir a ver a sus amigos.

El gobierno no indicó como se controlará la prohibición.

A nivel internacional, Australia es uno de los países pioneros en la regulación de internet y su Parlamento aprobó en 2024 una ley que prohíbe redes sociales como TikTok, X, Facebook o Instagram a los menores de 16 años.

En junio, Grecia propuso fijar una edad de mayoría digital en toda la Unión Europea, por debajo de la cual los niños no podrían acceder a las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.