El JCB Hydromax rompió el récord mundial de velocidad terrestre para autos impulsados por hidrógeno al alcanzar la marca de 653.9 km/h.

La hazaña se logró en las llanuras de Bonneville, en el estado estadounidense de Utah.

El automóvil fue conducido por Andy Green, comandante de vuelo condecorado de la Real Fuerza Aérea británica.

"La escudería del JCB Hydromax trajo aquí el auto con motor de combustión impulsado por hidrógeno más rápido del mundo y simplemente pulverizó todos los récords anteriores para vehículos de este tipo con un coche que, en realidad, quería ir aún más rápido", aseguró.

El piloto del bólido británico cree que pudo ir un poco más rápido. "Durante los dos intentos de récord de hoy, tuve que levantar el pie del acelerador y desacelerar a lo largo del tramo de medición porque habíamos alcanzado nuestro límite de velocidad."

El modelo mide cerca de 9.75 metros de largo y está equipado con dos motores de combustión interna impulsados por hidrógeno, que juntos producen 1,600 caballos de fuerza.

Rompiendo barreras

La velocidad del auto equivale a cinco o seis veces el límite permitido en la mayoría de los países, algo que Green describió como una sensación inusual.

"El mundo pasa muy rápido a tu alrededor. La pista tiene unos 32 metros de ancho entre los marcadores y, a medida que aceleras, parecen estar cada vez más cerca unos de otros. En realidad, no lo están. Es solo porque llegan a ti mucho más rápido. Eso da la impresión de que la pista se está estrechando."

Green ya poseía el récord mundial absoluto de velocidad terrestre tras conducir el ThrustSSC a 1,227.

9 km/h en 1997, convirtiéndose en la primera y única persona en romper la barrera del sonido en tierra.

Para él, el nuevo récord tiene un significado diferente.

Inversión de JCB

"En términos del futuro de cero carbono que buscamos, detrás de mí está la definición de un auto de carreras con emisiones cero. Se introduce hidrógeno y lo que sale por el escape es agua. No hay carbono involucrado en ese proceso."

El intento también puso de manifiesto la apuesta estratégica de JCB, que ha invertido 100 millones de libras esterlinas en tecnología de combustión impulsada por hidrógeno.