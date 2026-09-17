El papa León advirtió este miércoles sobre los riesgos de que la inteligencia artificial asuma funciones que corresponden exclusivamente al juicio humano, especialmente en decisiones que tienen un impacto directo en la vida de las personas.

Durante una intervención en el Vaticano, el pontífice reconoció las ventajas de los avances tecnológicos pero también alertó sobre sus posibles consecuencias negativas.

"Por un lado, ciertamente, el desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación y las redes sociales, así como la creciente dependencia de la inteligencia artificial, abren nuevas posibilidades al derribar barreras y distancias.

Por otro lado, las relaciones tienden a volverse menos personales y más virtuales, y existe el riesgo de acostumbrarse a delegar en algoritmos decisiones que corresponden exclusivamente a la conciencia humana."

Llamado del papa León

León añadió que preservar relaciones auténticas y profundas es una contribución que la comunidad cristiana busca ofrecer a la sociedad.

El papa ha pedido repetidamente salvaguardas para esta tecnología y ha insistido en que debe permanecer bajo la responsabilidad, la conciencia y el juicio de las personas.

Su primera encíclica, publicada en mayo, advertía contra la delegación total de decisiones delicadas que afectan a la vida de las personas en sistemas automatizados.