La gran apuesta de Meta es clara: que los más de 2,000 millones de personas que usan gafas todos los días recurran a sus dispositivos con IA para escuchar audio, podcasts e incluso utilizar su popular agente de IA, Muse.

La empresa cree que, al hacer las gafas más delgadas y ligeras, podrá atraer a un público más amplio. Pero el tema de la privacidad le ha obligado a hacer un sacrificio importante, las nuevas gafas no tienen cámaras.

Ray-Ban y Meta han lanzado dos modelos, Burbank y Clubmasters, ahora son mucho más ligeras y asequibles que otros modelos de la compañía.

Desafíos de privacidad

Al retirar las cámaras, Meta introduce estas gafas en competencia con los AirPods y otros auriculares Bluetooth muy comunes. Los analistas dicen que esto podría crear un problema de diferenciación para el producto. Pero Meta cree que aún existe un gran mercado al que puede atender.

Algunos analistas creen que retirar las cámaras no sería suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la privacidad. Aunque no se pueden grabar imágenes, sigue siendo posible grabar el audio de otras personas que estén cerca.

Los nuevos modelos tampoco tienen la luz intermitente presente en las Ray-Ban de Meta, que permite a las personas cercanas saber que una grabación está en curso.