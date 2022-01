La primera presentadora trans de Bangladés

Nacida en la costa sur de Bangladesh, descubrió en su adolescencia que no se identificaba con el género que le asignaron al nacer y, durante años, fue acosada y agredida sexualmente.

«El acoso era tan insoportable que intenté suicidarme cuatro veces. Mi padre no me habló durante años», explica Shishir, que ahora tiene 29 años. «Cuando me harté, me fui de casa (…) No podía soportar más a los vecinos que le decían a mi padre que tenía que comportarme y caminar como un hombre», continúa.

Huyó a Dacca para vivir sola antes de llegar a Narayanganj (centro), donde comenzó su transición, encontró trabajo en asociaciones benéficas y se dedicó al teatro, mientras continuaba sus estudios.

En enero se convirtió en la primera mujer transgénero en obtener una maestría en Salud pública en la universidad James P.Grant de Dacca. «Los miembros de la comunidad (transgénero) no deben sufrir. No deben tener una vida miserable. Es necesario que puedan encontrar un trabajo a la altura de sus competencias», explica.

Además de la televisión, Shishir también aparecerá este año en la gran pantalla. Ha conseguido dos papeles en el cine, entre ellos el de una entrenadora de fútbol femenina.

La cadena de televisión privada de Bangladés, quedó conmovida después de la presentación impecable de su primer boletín de noticias, Tashnuva Anan Shishir hizo un avance «histórico» en las pantallas de su país.