"CODA" retumba al ganar un histórico Óscar a la mejor película

"CODA", un drama sobre una familia sorda, hizo historia este domingo al conquistar el principal Óscar de la noche, convirtiéndose en la primera producción de streaming en ser reconocida por la Academia como mejor película.



Dirigida por Sian Heder ("Orange Is The New Black"), la cinta de bajo presupuesto ganó también el premio de la Academia a mejor guión adaptado y a mejor actor de reparto para Troy Kotsur.



"CODA" sigue la vida de Ruby, hija de padres sordos que, al poder oír, asume la responsabilidad de conectar a su familia con el mundo.



Pero la adolescente entra en conflicto entre esa tarea y su enorme deseo de dejar el nido y hacer carrera en el mundo de la música.



"CODA" es un acrónimo en inglés que identifica a los hijos oyentes de padres sordos.



La película venció a pesos pesados en la principal categoría de los Óscar, y le dio la ansiada estatuilla a Apple, que se desmarca así de rivales como Netflix, así como de los estudios tradicionales de Hollywood. Pero también establece un hito de representación en la gran pantalla.

