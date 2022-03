El día que Will Smith hizo un chiste sobre una persona con alopecia

"Él debe lustrar su cabeza todos los días", dijo Will Smith en el popular late show de la TV estadounidense "The Arsenio Hall Shaw". El entonces joven actor y comediante que recientemente abofeteó a Chris Rock durante la gala de los premios Óscar, gastó una broma al bajista de la banda que amenizaba el programa televisivo de Arsenio Hall; un afroamericano que como Jada Pinkett Smith también sufre de alopecia.



El comentario desató risas y algunas quejas por parte del público presente durante la grabación del programa que se transmitió en la cadena CBS; a lo que Will Smith respondió: "Vamos es solo una broma". Más de tres décadas despues, el propio Will Smith "defendió" a su esposa de un chiste similar, propinando una sonora cachetada al comediante Chris Rock justo antes de recibir la estatuilla como mejor actor en la nonagésima cuarta entrega de los premios Óscar.