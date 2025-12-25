Junhyoung Park es médico estético y ha representado a Corea del Sur en concursos internacionales de belleza. Como director de una clínica de cuidado de la piel en Seúl, sabe muy bien hasta qué punto la apariencia influye en los negocios.

"Los pacientes masculinos preguntan por cosas como la línea de la mandíbula, ya que la mía está bastante definida, o por el tono de la piel. Como tengo la piel clara, suelen preguntar cómo pueden lograr una piel más luminosa."

Con cientos de miles de seguidores en Instagram, Park dice que muchos jóvenes acuden a él con la esperanza de que pequeños retoques mejoren sus perspectivas económicas.

Pacientes como Madison

"Me hice varios tratamientos con láser y también de bótox en las mejillas para afinar el rostro. Después de eso me sentí más segura, mi piel empezó a verse más sana, más clara y luminosa. A partir de ahí trabajé con más confianza y gané mucho más que antes."

La clínica del doctor Park está en Gangnam, un distrito con más de 400 centros de cirugía estética, donde la fuerte competencia hace bajar los precios.

Los anuncios de un rostro "perfecto" están por todas partes, desde rascacielos hasta vitrinas y autobuses.

En la clínica WOOA, una de las más prestigiosas del país, la fuerte demanda obliga a operar en varios pisos. Una rinoplastia parte de los 3,500 dólares, casi la mitad que en Estados Unidos.

El jefe y cirujano jefe el doctor Kim Woo-Jung, considera la cirugía estética una herramienta social.

"En Corea, la apariencia es clave en la sociedad y muchos la ven como una forma de competir. Por eso, antes de buscar trabajo o ir a una entrevista, recurren a tratamientos para causar una mejor impresión."

No todos son ciegos con la belleza

Jiwon Lee es graduada en bioquímica y forma parte de un creciente movimiento feminista que rechaza esos estándares, aunque reconoce que no siempre es fácil.

"Muchas veces me pregunto: si fuera un hombre, ¿mi mamá se quejaría de que no uso maquillaje, de que no uso faldas o de que no me arreglo?"

Pese a la resistencia , la presión por cumplir con estándares físicos sigue muy arraigada en la sociedad surcoreana.