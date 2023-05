Día de las madres: lo que aman los niños de mamá

Cada niño tiene su forma para expresar lo que siente. Desde compartirle a mamá un sticker de besito para que dure mucho tiempo, hasta aceptar que ella tiene una personalidad que cuando sean adultos quisieran imitar, los gestos de los niños son impredecibles y sorprendentes.

¿Cómo es tu mamá?, ¿cómo es ella cuando se molesta?, ¿qué hace que te molesta?, ¿qué es lo que más te gusta de ella?, ¿por qué quieres a mamá?, y ¿cuándo seas grande qué quieres tener de mamá? f ueron algunas de las preguntas que respondieron a Diario Libre un grupo de niños entre cuatro y 11 años de edad a propósito del Día de las Madres.

Miranda (11 años), Omar Elías, (11 años), Victoria (8 años), Dara (11 años), Esther (10 años), Sara (6 años), Jonathan (8 años), Óscar (9 años), Enrique (7 años), Dusan (5 años), Emily (7 años), Sofía (6 años) y Ana (4 años) fueron los valientes que se colocaron frente a las cámaras para hablar sobre la mujer que los trajeron a la vida.

A continuación, compartimos un resumen con los mensajes más hermosos que estos niños tienen para sus mamás y para todas las mamis del mundo:

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/dursan-9b4fd220.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/dursan-9b4fd220.jpg Dusan (KEVIN RIVAS)

Dusan es un niño muy dinámico y extrovertido que dijo entre risas que su mamá es bonita y divertida.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/untitled-5-00c42a32.jpg Victoria (KEVIN RIVAS)

Victoria habló con mucha emoción, porque para ella fue muy importante darle el mejor de todos los mensajes de felicitaciones a su mamá. Al describirla dijo que ella es asombrosa y que siente que su mami la ama con todo su corazón, además de destacar que su madre cocina rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/omar-jr-90c063b5.jpg Omar Elías (KEVIN RIVAS)

Por su lado, Omar Elías describió a su mamá como "cariñosa, amable, bonita, buena, positiva, inteligente...", y no dudó en asegurar que, como ella, no hay otra.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/untitled-6-929269bb.jpg Jonathan (KEVIN RIVAS)

No solo la madre de Omar es la mejor, también Jonathan aseguró que su madre ocupa ese lugar: "La mejor del mundo". Al referirse a la razón por la que ama a su mamá afirmó: "Me quiere mucho y me está educando para que no tenga que trabajar, y yo sea el dueño de mi propia empresa".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/230523-dia-de-las-madre-jessica-leonor---felix-leon3-46894fda.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/230523-dia-de-las-madre-jessica-leonor---felix-leon3-46894fda.jpg Ana

Con una ternura que traspasa pantallas, Ana habló de su mami, su papi, su perro y sus hermanos, pero al describir a mamá manifestó que ella es muy divertida y que la quiere mucho. "Abuela te quiero mucho", fue el mensaje que le envió a su abuelita.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/230523-dia-de-las-madre-jessica-leonor---felix-leon15-e4d4a010.jpg Sofía (FELIX LEÓN)

Sofía tiene muy buenas palabras para describir el cuidado de su mamá: "Me pone la camita toda bien, siempre me compra helado y chocolate. Ella no se molesta por nada, ella arregla todo, ella hace mi comida". También agregó: "mami te amo mucho".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/230523-dia-de-las-madre-jessica-leonor---felix-leon7-b44efd41.jpg Emily (FÉLIX LEÓN)

"Ella siempre está conmigo", dijo Emily, pero también manifestó que desea que pasen más tiempo juntas. "Mami te amo", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/untitled-4-efabdb5c.jpg Enrique (KEVIN RIVAS)

Enrique describió a su mamá como una mujer hermosa, que cuida de él y de su hermano mucho. Y según él su mamá hace -todo lo que ellos dicen-, aunque no permite que descarguen juegos, que él entiende son para su edad, pero su mamá no.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/d5b86865-0528-4b2f-ae5f-a51bbc2ef4c0-3437933d.jpg Dara (KEVIN RIVAS)

"Trabajadora, alegres y peliona" fueron las palabras que utilizó Dara para explicar "¿cómo es su mamá?". También habló sobre las cosas que le gustan y en este sentido manifestó que su madre es cariñosa, respetuosa, creativa y que sabe solucionar los problemas. Al preguntarle sobre qué le gustaría tener de su mamá cuando sea grande, esta fue su respuesta: "Su carácter".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/91a687cf-dc14-4eaf-8e73-52e2ee93b20a-457b6756.jpg Miranda (KEVIN RIVAS)

Miranda, una adolescente de 11 años, entre palabras tímidas, expresó con seguridad que la mujer que la trajo al mundo es un ser trabajador, dedicado y bonito. Cuando ella sea mayor quiere tener la amabilidad y ser igual de trabajadora que su madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/8985de6a-4311-451e-84b0-d112a474a39e-9ea2f4ca.jpg Esther (KEVIN RIVAS)

"Da buenos consejos" y cuando sea grande quiere tener su discernimiento y discreción, dijo Esther sobre su madre. Además concluyó, "mami te amo, amo tus consejos, te quiero mucho".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/150b9bb4-95b6-4c64-957a-a7b315126ca6-91671938.jpg Sara (KEVIN RIVAS)

Sara, la menor de tres hermanas, compartió con Diario Libre que su mamá siempre la ayuda, la abraza y con ella siempre habla de sus cosas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/40574ed2-af2f-4bdd-ace3-675a772806b9-0eb0c6a3.jpg Oscar (KEVIN RIVAS)

Al hablar de sus mamá, Óscar dijo que es muy cariñosa, y que él, cuando sea grande quiere ser el triple de cariñoso. Ademas, contó que por Whatssap siempre le envía muchos corazoncitos. "Mami te quiero demasiado, demasiado, demasiado..."