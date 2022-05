Cinco remakes de películas de terror que no debes dejar de ver

El cine de terror no está exento de los llamados "remakes", de hecho suele reciclar con poco éxito muchas producciones, pero no todos son intentos fallidos. Cintas como "Carrie", "Halloween", "El aro", "Fright Night" e "It", en sus versiones más recientes, son buenos ejemplos de producciones que cumplieron con las expectativas de un público difícil de convencer.

En esta edición de "Bajo el foco" te invitamos a darle una segunda oportunidad a esas películas de terror que, con un pasado más o menos exitoso, volvieron a la gran pantalla para deleitar a los amantes del género de terror.