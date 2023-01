Spielberg triunfa en Globos de Oro que premiaron también a Del Toro y a la argentina "1985"

Steven Spielberg se alzó el martes en los Globos de Oro con los premios a mejor película dramática y mejor dirección por su historia semiautobiográfica "Los Fabelman", en una ceremonia que premió al cine latinoamericano con "Argentina, 1985".



A diferencia de los premios Óscar, cumbre de la temporada de galardones, los Globos de Oro dividen sus categorías entre drama y comedia o musical.



Spielberg se llevó a casa el premio conjunto de mejor dirección por "Los Fabelman", y agradeció a su familia, incluida su difunta madre, de quien dijo que estaría "ahí arriba alegrándose de esto ahora mismo".



"Los Fabelman" muestra el problemático matrimonio de los padres de Spielberg, el acoso antisemita y los primeros esfuerzos del director haciendo películas de muy poco presupuesto con sus amigos adolescentes.



"Todos me ven como una historia de éxito y todos nos ven de la forma que nos perciben basado en cómo obtuvieron la información", dijo el director de 76 años.



"Pero nadie realmente sabe quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes para contarle a todos quiénes somos".



Pese a resultados no tan favorecedores en taquilla, la película de Spielberg se impuso ante "Avatar: El camino del agua", "Elvis", "Tár" y "Top Gun: Maverick".



Por su lado, en la categoría comedia destacó como mejor película "Los espíritus de la isla", que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda ambientada hace un siglo.



El filme también le valió a Colin Farrell un Globo de Oro al mejor actor de comedia, reforzando sus esperanzas de ganar un Óscar el próximo el 12 de marzo, y el premio al mejor guión para el guionista y director Martin McDonagh.





- Argentina premiada -



"Argentina, 1985" dio una alegría más al país latinoamericano que recién se alzó como campeón del mundo en Catar-2022 y se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa.



El filme, del director Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983).



Venció a la propuesta alemana "Sin novedad en el frente", la belga "Close", la surcoreana "La decisión de partir" y la india "RRR (Rise Roar Revolt)".



La mejor película de animación fue para "Pinocho de Guillermo del Toro", del director mexicano.



Eddie Murphy recogió un premio a la trayectoria profesional, mientras que Angela Bassett ganó el premio a la mejor actriz de reparto por la superproducción de Marvel "Pantera Negra: Wakanda por siempre".



En cuanto a televisión, la precuela de "Juego de Tronos", "La casa del dragón", ganó el premio a la mejor serie de drama, y "Abbott Elementary" se hizo con el galardón a la mejor serie de comedia.





- "Intentarlo de nuevo" -



La poderosa interpretación de Austin Butler como Elvis Presley en el largometraje biográfico del cantante, "Elvis", dirigido por Baz Luhrmann, le valió un Globo de Oro al mejor actor de drama.



"Fuiste un ícono y un rebelde y te amo mucho", dijo Butler al legendario cantante fallecido en un emocional discurso.



Cate Blanchett ganó el galardón a mejor actriz de drama por "Tár" y Michelle Yeoh a mejor actriz de comedia por "Todo en todas partes al mismo tiempo", con la que el actor Ke Huy Quan ganó el premio a mejor actor de reparto de comedia.



Quan saltó a la fama como una estrella juvenil en "Indiana Jones y el templo de la perdición" hace casi cuatro décadas.



A sus 51 años y con un Globo de Oro en mano, se quebró ante el público al admitir que comenzaba a temer que "nunca sobrepasaría lo que había logrado de niño".



"Por suerte, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mí. Se acordaron de aquel chico y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo", dijo refiriéndose a los directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan.





- Ausentes -



La gala de los Globos, que marcaba tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine, careció en los últimos dos años de su brillo habitual debido a la pandemia, a las revelaciones sobre la falta de diversidad y los supuestos fallos éticos de sus organizadores.



La cadena NBC, que el año pasado suprimió la transmisión de la ceremonia tras conocerse que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no contaba con miembros negros, emitió la 80ª edición de los Globos de Oro tras una reforma de la organización.



Todas las miradas estaban puestas en las estrellas presentes y, como no podía ser de otra manera, acudieron muchos de los grandes.



No obstante, figuras como Brendan Fraser, nominado por su papel protagonista en "La ballena", y Tom Cruise, productor y actor de "Top Gun: Maverick", no asistieron.



En ediciones anteriores, triunfar en los Globos de Oro era un indicador importante para las películas que buscaban destacar en los Óscar, y servía además como una valiosa herramienta de promoción.



Pero las recientes controversias han enturbiado las aguas.



El comediante Jerrod Carmichael, el anfitrión de la velada, sacudió el evento con un monólogo burlándose de la HFPA. "Les diré por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy negro", dijo .



"No diré que es una organización racista (...) pero no tuvieron a un solo miembro negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan con esa información lo que quieran", prosiguió, refiriéndose al hombre negro que fue asesinado por un policía blanco en Minneapolis, que desató una ola de protestas en Estados Unidos en contra de la injusticia racial.



La HFPA amplió su cuerpo de votantes con unas 100 personas para volverlo más diverso racialmente, lo que dificulta las predicciones.