Netflix estrena este viernes la tercera y última temporada de 'Sky Rojo'

Netflix estrena este viernes 13 de enero la tercera temporada de 'Sky Rojo'. Será la última entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, una tanda de 8 episodios que culminarán la odisea de venganza de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) tras huir del prostíbulo regentado por Romeo (Asier Etxeandia).

"La prostitución es un tema complicado de abordar en la vida, imagínate en una ficción, todos los ojos están puestos en cómo lo vas a contar, qué vas a decir", afirma Lali Espósito en una entrevista concedida a Europa Press.



"Hemos visto un montón de series de narcos y, a veces, no llama tanto la atención por lo naturalizado que está ese tema. En cambio, se ha hablado tan poco en el mainstream de la trata de mujeres y la prostitución, que eso generó un shock", agrega.

"Como mujer, me pone muy contenta que se hable de esto en una ficción, me parece que es importante, genera conversación. Aunque no estés de acuerdo con respecto a qué te pareció la serie con este tema, creo que esa conversación ya es sana y es importante, y ese es el objetivo de una ficción, cuentes lo que cuentes: tocar tus fibras como espectador. Creo que 'Sky Rojo' lo hizo y para mí es misión cumplida", añade la intérprete.



"Lo que tiene la serie en el largo recorrido es que denuncia un universo a través de la acción y el entretenimiento. Es una manera muy lúdica de poner ahí algo que sucede que es muy fuerte", añade Miguel Ángel Silvestre, quien da vida a Moisés. Por su parte, Asier Etxeandia hace hincapié en la necesidad de incomodar al espectador para atraparlo. "Te coloca en un lugar en el que te estás enganchando y te parece terrible lo que estás viendo.



Nosotros había momentos en los que actuar era muy incómodo, muy difícil, pero esta es la labor de cualquier guion", opina.

En la tercera entrega, el foco estará puesto en el choque final entre las tres protagonistas y el proxeneta y, en este sentido, Etxeandia promete "redención, venganza y muchas sorpresas", así como "más violencia".

"Este final es la catarsis que todo espectador está buscando", sentencia Silvestre. "Yo creo que Álex Pina y Esther Martínez Lobato tienen una manera de crear sus proyectos que no te esperas lo que va a pasar, ellos siempre dan el factor sorpresa, y este final tiene ese factor sorpresa en todos los sentidos", adelanta Yany Prado.

"En esta temporada los fans van a encontrar sol, playa, una falsa vida nueva y una grieta por la que el pasado volverá para perturbar la paz de las chicas", explica la cocreadora Esther Martínez Lobato.

"El final es una idea cualquiera, pero lo duro del camino como escritor es que todas las piezas encajen hasta llegar allí. En esta tercera temporada, a pesar de que hay una historia muy poderosa y tan frenética y vertiginosa como las que estamos acostumbrados a ver en 'Sky Rojo', es una temporada en la que vivimos mucho más de la identidad de los personajes", comenta la guionista.

Además de los mencionados actores, el reparto de la temporada 3 de 'Sky Rojo' cuenta con las incorporaciones de Rauw Alejandro, Catalina Sopelana y Tiago Correa. La entrega final llega a Netflix este viernes 13 de enero.