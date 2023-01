Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar en un rodaje

El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar accidentalmente a la directora de fotografía en el set del western "Rust", dijo un fiscal el jueves.



Baldwin sostenía el revólver Colt 45 durante los ensayos de la película cuando se disparó, matando a Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza. El hecho ocurrió en octubre de 2021.



La encargada de armas de la película, Hannah Gutierrez-Reed, responsable del revolver que disparó el tiro, también será acusada, anunció la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies.



Según el sindicato de actores, los estatutos vigentes en la industria asignan la responsabilidad de las escenas de tiro a "un armero calificado", quien debe, en particular, "inspeccionar el arma de fuego y el cilindro antes y después de cada disparo" y "verificar todas las armas de fuego antes de cada uso".



Si son declarados culpables, ambos enfrentan hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5,000 dólares.





- "Exhaustiva revisión" -



"Después de una exhaustiva revisión de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de 'Rust'", dijo Carmack-Altwies.



"Nadie está por encima de la ley y todos merecen justicia", agregó.



Baldwin, de 64 años, ha afirmado en repetidas ocasiones que el equipo le dijo que el arma no estaba cargada.



La exestrella de la serie televisiva "30 Rock" también dijo anteriormente que no apretó el gatillo, aunque los expertos han puesto en duda esta afirmación.



El abogado de Baldwin, Luke Nikas, prometió impugnar la acusación, que calificó de "terrible error judicial".



"El Sr. Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala 'viva' en el arma, o en cualquier parte del set de filmación", dijo.



"Él confió en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas reales. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos".





- Armas en el set -



El asistente de dirección David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin y le dijo que estaba "fría" (jerga cinematográfica utilizada para avisar que es inofensiva) aceptó declararse culpable de uso negligente de un arma mortal.



Cumplirá una sentencia suspendida y seis meses de libertad condicional, según un comunicado. No se presentarán cargos por la lesión de Souza.



Baldwin, coproductor de la película, y Gutierrez-Reed han sido acusados de dos cargos de homicidio involuntario que involucran diferentes niveles de negligencia.



Si resuelve condenar, el jurado podría elegir cuál. Ambos cargos conllevan una pena máxima de 18 meses de cárcel, pero uno de ellos, el homicidio involuntario en la comisión de un acto lícito, incluye una pena obligatoria adicional de cinco años de cárcel porque hubo un arma involucrada en la muerte.



"Si alguna de estas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed o David Halls, hubiera hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva hoy. Es así de simple", dijo Andrea Reeb, la fiscal especial designada por el abogado del distrito.



"La evidencia muestra claramente un patrón de desprecio criminal por la seguridad en el set de filmación de 'Rust'".



"En Nuevo México no hay lugar para platós de filmación que no tomen en serio el compromiso de nuestro estado con la seguridad de las armas y la seguridad pública".



Una larga investigación analizó cómo el arma, y otras cinco, llegaron al set, centrando la atención en la encargada de armas y el proveedor de municiones.



Los investigadores descubrieron que Gutierrez-Reed había colocado la bala mortal en la pistola de Baldwin, en lugar de utilizar una bala falsa de aspecto similar.



Los detectives hablaron de una actitud poco estricta en materia de seguridad durante el rodaje, mientras que los miembros del equipo afirmaron posteriormente que se tomaron precauciones.





- Conmoción -



El accidente conmocionó a Hollywood y dio lugar a peticiones de que se prohibiera totalmente el uso de armas reales en los rodajes.



Expertos del sector afirmaron que ya existen estrictas reglas de seguridad y que la única forma de que ocurriera un accidente como este era que se ignoraran.



Baldwin llegó el año pasado a un acuerdo no revelado con la familia de Hutchins.



En ese momento también se anunció que la producción de la película de bajo presupuesto se reiniciaría este año.



El viudo Matthew Hutchins, quien se convertirá en productor ejecutivo, dijo que "todos los actores principales originales" regresarían al set.



Souza aseguró que dedicaría su trabajo a la película para "honrar el legado de Halyna y enorgullecerla".