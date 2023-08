Con auge de la IA, dobles de Hollywood enfrentan un peligro real para sus empleos

Los actores de Hollywood en huelga temen que la inteligencia artificial (IA) venga por sus empleos, pero para los dobles de acción y riesgo, esta amenaza distópica ya es real.

Desde series como "Game of Thrones" hasta las últimas películas de superhéroes de Marvel, los estudios llevan mucho tiempo reduciendo costos al utilizar figuras humanas generadas por ordenador para reducir el número de actores necesarios en los planos de las escenas de batallas.

El auge de la IA permite explorar técnicas más baratas y potentes para elaborar secuencias de acción de alta complejidad como persecuciones de autos y tiroteos, sin (costosos) humanos.

El trabajo de los dobles de acción, una consagrada tradición en Hollywood que incluye desde películas mudas de época hasta la última entrega de "Misión Imposible", está en riesgo de reducirse rápidamente.

"La tecnología se está volviendo exponencialmente mejor y más rápida", explicó Freddy Bouciegues, coordinador de dobles para películas como "Free Guy. Tomando el control" o "Terminator: Destino Oculto".

"De verdad, ahora es un momento aterrador", opinó el experto.

Los estudios ya están pidiendo a los dobles y a actores secundarios hacer parte de "escaneos corporales" de alta tecnología en tres dimensiones sin explicar cómo o cuándo serán usadas las imágenes.

Los avances en materia de IA permiten utilizar las semejanzas físicas para crear "réplicas digitales" detalladas e inquietantemente realistas capaces de realizar cualquier acción o decir cualquier diálogo que sus creadores deseen.

Bouciegues teme que los productores puedan usar estos avatares virtuales para reemplazar a dobles "anodinos" como los que interpretan a peatones que huyen al paso de una persecución automovilística.

"Podría haber un mundo en el que digan: 'No, no queremos traer a esos 10 sujetos... solo vamos a agregarlos después con efectos e IA'. Ahora esos sujetos no tienen trabajo".

De acuerdo con el director Neill Blomkamp, cuya nueva película "Gran Turismo" llega a los cines el 25 de agosto, ese escenario apenas rasga la superficie.

El rol que jugará pronto la IA en la generación de imágenes desde cero es "difícil de calcular", dijo el cineasta a la AFP.

Al inicio, "Gran Turismo" utilizó dobles de riesgo que conducían vehículos reales en pistas reales, con algunos efectos generados por ordenador añadidos para alguna escena especialmente peligrosa.

Blomkamp prevé que, en solo seis o 12 meses, la IA llegue al punto en que pueda generar secuencias realistas como accidentes de alta velocidad basadas solamente en las instrucciones del director.

En ese punto "tomas todos tus ordenadores de CG (gráficos de computador) y de VFX (efectos visuales) y los tiras por la ventana, y te deshaces de las acrobacias, y te quitas de encima las cámaras y no vas a las pistas" de carreras, resumió a la AFP.

"Es así de diferente".

- El elemento humano -

La falta de garantías sobre el uso futuro de la IA es uno de los puntos claves de la huelga del Sindicato de Actores del Cine (SAG-AFTRA) y de los guionistas y escritores de Hollywood, que ya completaron 100 días de paro.

El mes pasado el SAG-AFTRA advirtió que los estudios intentaban crear réplicas digitales realistas de actores para usarlas "por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quieran", todo por el costo de un día de trabajo.

Los estudios cuestionan esto y afirman que han ofrecido reglas que incluyen el consentimiento informado y compensaciones.

Pero además de las potenciales implicaciones sobre miles de puestos de trabajo, Bouciegues advierte que sin importar que tan buena haya llegado a ser esta tecnología "el público todavía puede distinguir" cuando le engañan con efectos visuales generados por ordenador.

Incluso si la IA es capaz de replicar perfectamente batallas, explosiones o accidentes, no puede sustituir el elemento humano vital para cualquier película de acción exitosa, explicó al mencionar las recientes secuelas de "Top Gun" y de "Misión Imposible", protagonizadas por Tom Cruise.

"Él utiliza dobles de riesgo reales y ejecuta verdaderas acrobacias, y puedes verlo en la pantalla. Para mí, siento que inconscientemente esto afecta al espectador", explicó Bouciegues.

La actual tecnología de IA todavía entrega "resultados ligeramente impredecibles", coincidió Blomkamp, que empezó su carrera en efectos visuales y dirigió "Distrito 9", nominada al Óscar

"Pero está llegando... Va a cambiar fundamentalmente la sociedad, por no hablar de Hollywood. El mundo será diferente", predijo.

Para los dobles de riesgo como Bouciegues, hoy en día el mejor resultado se logra al mezclar el trabajo de actores humanos con los efectos visuales y la IA para lograr secuencias que podrían ser muy peligrosas si solo se realizan con viejas técnicas.

"No creo que este oficio simplemente se acabe un día", sostuvo Bouciegues. Pero "definitivamente va a reducirse y a hacerse más preciso", concluyó.

Una realidad que pone a pensar a los profesionales de riesgo que están en paro frente a los estudios de Hollywood.

"Todos los dobles son del tipo macho alfa", dice Bouciegues al explicar que están acostumbrados a proyectar una imagen inquebrantable.

"Pero en lo personal he hablado con mucha gente que está asustada y nerviosa".