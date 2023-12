"La sociedad de la nieve" y "Tótem" entran en la lista corta de los Óscar

La cinta española "La sociedad de la nieve" y la mexicana "Tótem" entraron en la lista corta del Óscar a la Mejor película internacional divulgada por la Academia este jueves.

Dirigida por el español J.A. Bayona ("Jurassic World: El reino caído", "Lo imposible"), "La sociedad de la nieve" se centra en la odisea que atravesaron los jóvenes integrantes de un equipo aficionado de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban hacia Chile se estrelló en la Cordillera andina en 1972.

La historia, que ya había sido llevada al cine, tiene una nueva versión cinematográfica con Bayona que filmó en español y con un elenco latinoamericano.

"Tótem", escrita y dirigida por la mexicana Lila Avilés, es un drama que aborda la búsqueda por las raíces desde la perspectiva de una niña de siete años.

Ambas producciones iniciaron su carrera por los Óscar causando ruido en el circuito de festivales de cine en Europa.

La Academia divulga en su lista corta las semifinalistas en diez categorías del mayor premio de la industria del cine, algunas técnicas y documentales, además de la codiciada Mejor película internacional.

"La sociedad de la nieve" también se coló en la lista corta para efectos visuales, maquillaje y banda sonora.

Las otras producciones semifinalistas por la estatuilla a Mejor película internacional son "Amerikatsi" (Armenia), "The Monk and the Gun" (Bután), "The Promised Land" (Dinamarca), "Fallen Leaves" (Finlandia), "The Taste of Things" (Francia), "The Teachers´ Lounge" (Alemania), "Godland" (Islandia), "Io Capitano" (Italia), "Perfect Days" (Japón), "The Mother of All Lies" (Marruecos), "Four Daughters" (Túnez), "20 Days in Mariupol" (Ucrania), y "The Zone of Interest" (Reino Unido).

"Extraña forma de vida", dirigida por Pedro Almódovar, entró entre las quince semifinalistas para el Óscar al Mejor cortometraje. Inspirada en el lejano oeste, la cinta está protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

En la categoría documental, figura la chilena "La memoria infinita", dirigida por Maite Alberdi, que sigue a una pareja cuyo esposo fue diagnosticado con Alzheimer.

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votarán para elegir a los finalistas para los premios Óscar entre el 11 y el 16 de enero.

Las nominaciones para la 96ª edición del codiciado premio serán anunciadas el 23 de enero, mientras que la fastuosa ceremonia del cine se celebrará el 10 de marzo en Los Ángeles.