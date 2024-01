La película "Roma" fue un parteaguas tanto para el cine y la cultura mexicana como para su protagonista, la actriz Yalitza Aparicio. La cinta, que le valió el premio Óscar al mexicano Alfonso Cuarón, de mejor director, además de alzarse con el galardón de mejor película de habla no inglesa, introdujo a una novel pero talentosa actriz, al mundo del séptimo arte.

Antes de esta cinta, Yalitza, una maestra de profesión de raza indigena, solo se preocupaba por enseñar a sus alumnos y cuidar de sus seres queridos. Sin embargo, el ojo experto de Alfonso, hizo que su mundo diera un giro de 180 grados.

Ella sólo quería hacer visible a su gente, su raza, su mensaje...sin embargo, logró eso y mucho más.

Tras la proyección de la película en 2018, la joven obtuvo un reconocimiento internacional que la ha catapultado a lo más alto que una actriz puede soñar. Al mismo tiempo viaja por todo el mundo llevando su particular forma de ver la vida.

La revista Time la clasificó como "la mejor actuación de 2018". Fue nominada algunos de los premios más importantes del séptimo arte, como los Óscar, Critic's Choice Awards, Platino y Ariel, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/27012024---entrevista-a-yalitza-aparicio---matias-boncosky02.jpg Yalitza Aparicio, actriz mexicana, posa para Diario Libre. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

En 2019, la misma revista la seleccionó como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y ese mismo año, fue nombrada Embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Desde 2020, ha sido miembro de la Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pese a todos estos reconocimientos, la mexicana sigue conduciéndose con la misma humildad que en sus inicios, y es que para ella, el cine es sólo un canal para llevar un mensaje de igualdad, tolerancia y respeto hacia los seres humanos.

Así lo comentó a Diario Libre durante una entrevista que ofreció a propósito de su participación en el Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), donde, junto a su compatriota, la actriz Kate del Castillo, fue reconocida por su trayectoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/27012024---entrevista-a-yalitza-aparicio---matias-boncosky05.jpg La actriz Yalitza Aparicio durante su entrevista con Diario Libre. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Durante la conversación que se desarrolló en un hotel del centro de la ciudad de Santo Domingo, Yalitza reafirmó su compromiso con su causa, habló, además, sobre las dificultades que ha tenido que solventar en este proceso de actriz y sus planes en la industria, entre los que no descarta rodar algún proyecto en Quisqueya la bella.

¿Cómo te sientes de estar por primera vez en la República Dominicana?

Me siento muy contenta, como bien dices, es la primera vez que visito la República Dominicana, digo, siempre ves las fotos y ves lo bonita que es y sueñas con ir, pero nunca pensé pisar suelo dominicano. El país me parece increíble, y en esta época más que vengo del frío de México y este calorcito te llena de energía

Esta visita al país, tiene un sabor distinto, por el reconicimiento recibido en el marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), ¿qué significa para ti este tipo de reconimiento?

Es un reconocimiento a todos los que, no nos habíamos permitido soñar con que algo era posible, siempre pones límites a lo que desearías ser porque no ves una representación y, cuando festivales como este reconocen la trayectoria de alguien, también están motivando a los demás a continuar.

¿Cómo has enfrentado las barreras tanto en la vida personal como en el cine?

La barrera más grande que tienes que enfrentar es hacia ti, la confianza que tienes en lo que estás realizando, hasta dónde te crees capaz de llegar. Una vez que enfrentas ese temor que tú tienes, las demás barreras simplemente son unos obstáculos que tú tienes que vencer e ir avanzando, además tienes que entender que no todo lo malo que te llegue a pasar durante tu trayectoria profesional depende de ti.

Hay muchas pesonas que socialmente están heridas por toda la historia que tienen y que, a veces los comentarios que hacen, son de acuerdo a sus experiencias y no te tienen por qué afectar. Por supuesto que lo hacen, pero no te lo tienes que tomar a modo personal y a veces esas ideologías de personas negativas yo las he tomado como una fortaleza de decir 'claro', porque nunca se ha visto los rostros que tenemos en nuestra sociedad, porque nunca nos hemos permitido hablar de la diversidad cultural que existe, porque nunca nos hemos permitido darle la oportunidad a más personas, y eso se convierte en un reto

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/27012024---entrevista-a-yalitza-aparicio---matias-boncosky03.jpg Yalitza Aparicio habló para Diario libre tras ser reconocida en el FCGSD (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

La actuación es una carrera díficil, de sacrificios, donde el actor recibe muchas negativas, ¿cómo enfrentas esas veces que te dicen que no?

Cuando recibes un no para un personaje, aplico lo mismo, no me lo tomo personal, porque es un equipo inmenso que está detrás tomando la decisión y, simplemente hay cosas en la sociedad que aún no hemos logrado cambiar, que por supuesto que aún nos importa la estatura, el color de piel, tus facciones, el cuerpo...son muchos obstáculos que todavía estás enfrentando, pero cuando te enfrentas con un sí, tu obligación es decir, les voy a demostrar por qué me aceptaron, porque tengo la capacidad de sacar adelante este trabajo.

Y también, algo que vas aprendiendo cuando recibes un 'no' es que en algún momento tú también en algún momento puedes decir no, me refiero a cuando te llegue un personaje que te vaya a encasillar, tú puedes tener toda la certeza y confianza de decir he recibido no, cuando estoy casteando para un personaje que es completamante diferente al que siempre me dan por mi físico, ahora me puedo tomar toda la libertad del mundo de decir que no a algo que me esté ensasillando.

¿Qué le dirías esa Yalitza que entre dudas y sueños fue seleccionada para protagonizar Roma, proyecto que le cambió la vida?

Siento que fue una Yalitza que disfrutó todo el proceso, sin ambicionar algo. Estaba tan acostumbrada a no ver una representación en pantalla que en el momento que me decían de las audiciones, decía sí, claro, esto nunca va suceder, pero, me gusta conocer personas y aprender de ellas. Me acuerdo que, con el director de casting de Roma (Luis Rosales), todas las chicas llegaban y querían un casting con él, porque al fin y al cabo también es un actor, y yo sólo estaba enfocada en la audición, de hecho no tengo fotos con él, cada vez que el tenía un tiempo libre, yo le preguntaba sobre cómo era el funcionamiento de las cámaras, el set, la luz, etc.

Disfrutar todos esos momentos fue lo mejor que tenía Yalitza, porque jamás ambicionó algo, porque solo quería aprender y conocer y tenía un hambre voraz de conocer ese mundo tan distinto. Tal vez le recomendaría prestar más atención y no olvidar tantos detalles.

¿Ha válido la pena?

Ha válido mucho la pena, sigue existiendo esta ilusión, porque a diferencia de cuando comencé y llegaban audiciones yo decía yo no tengo estas cualidades, pero conozco a alguien que sí, y recomendaba a alguien, y me decían no hagas eso, lucha por ese personaje, y yo les reiteraba que alguien más era la acta para ese personaje y me decían que extraña eres. Porque en este medio, lo normal es que la gente luche por un personaje y se lo quede.

Y después ir viendo cómo va aumentando esa representación, en México al menos, hay muchas protagonistas con el mismo color de mi piel, yo digo que increíble. A mí eso se me hace grandioso, porque cuando inicié en la actuación, me decían que mi color de piel era distinto y casi no se había visto en un rol tan importante, algo que, en vez de hacerme sentir halagada me daba tristeza de decir: ¿qué hemos hecho mal para no vernos en pantalla? Y ahora que la vemos digo que bueno.

¿Qué ha cambiado en tu forma de pesar tras estar dentro de la industria?

Que no es tan mala como creía, porque antes era no, era una pérdida de tiempo, porque nadie se parece a mí y a mis hermanos les decía: jamás vamos a estar ahí, mejor lee un libro, hoy en día, le recomiendo tal película o el trabajo de tal persona y ellos me dicen, pero ¿por qué? y yo les respondo, porque el cine no es tan malo como yo lo pensaba, porque si bien en su momento no nos tocó vernos representados dignamente, hoy en día he descubierto muchas películas que existen y no fueron tan anunciadas en su momento, cuentan historias muy bonitas que te hacen reflexionar de lo que estás haciendo día a día y que como sociedad pueden generar cambios.

Además, el cine es una herramienta muy buena porque llega a diferentes partes del mundo con ese mensaje.

¿En qué cree que se parecen tus dos carreras: maestra y actriz?

Me da mucha felicidad decir que la carrera que estudié no estaba tan alejada de a lo que me dedico actualemente, porque un maestro enseña con el maestro y con mi carrera trato de hacer lo mismo, cuidando lo que hago y digo, porque sé que puedo ser un ejemplo para muchas pesonas.

Nuevos proyectos

En la actualidad, se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos, de los cuales hablará en su momento. Espera en algún momento trabajar en el cine local. "Ojalá sea así", concluyó la entrevista con una sonrisa.