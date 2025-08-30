Julia Roberts pisó este viernes por primera vez la alfombra roja de la Mostra de Venecia, donde presentó "After the Hunt", una película de Luca Guadagnino, fuera de competición, que busca "desafiar a la gente a conversar".

Sí que están en liza por el León de Oro los últimos trabajos del surcoreano Park Chen-wook, con "No Other Choice", y de la francesa Valérie Donzelli, "À pied d'oeuvre", que también se estrenan este viernes.

La "novia de América" llegó el miércoles a la ciudad del norte de Italia, vistiendo un cárdigan blanco y negro estampado con la cara de Guadagnino, conocido por, entre otros filmes, "Call Me by Your Name" ("Llámame por tu nombre").

La lluvia dio una tregua este viernes por la tarde en el Lido y no deslució en nada el desfile por la alfombra roja del elenco de la película, al que una muchedumbre enloquecida llevaba rato esperando, teléfono en mano. Entre jóvenes y no tan jóvenes, los había incluso equipados con un escabel para no perderse nada pese a estar lejos de la barrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/31/edit-0000090424still1442-6e6877f2.jpg Julia Roberts pisó este viernes por primera vez la alfombra roja de la Mostra de Venecia (AFP)

- Estreno estelar -

"After the Hunt" es un thriller psicológico en el que Roberts encarna a una profesora de filosofía que se ve confrontada a un supuesto caso de agresión sexual en la Universidad de Yale, donde trabaja.

La película, que pone sobre el tapete diferentes puntos de vista sobre la cuestión ocho años después de que estallara el movimiento "MeToo", podría generar polémica.

"No estamos haciendo ninguna declaración, estamos retratando a esa gente en un momento concreto" y "[desafiando] a la gente a conversar y a emocionarse o a enfadarse, depende de cada uno", señaló Roberts en rueda de prensa.

"Se está perdiendo el arte de la conversación en la humanidad y si haber hecho esta película sirve de algo, haciendo que todo el mundo se hable, eso es lo más emocionante que, creo, podíamos conseguir", añadió.

En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

Con esa meta regresa al Lido, por primera vez en veinte años, Park Chen-wook, premiado hace tres años en Cannes a la Mejor Dirección por "Decision to Leave".

En "No Other Choice" cuenta la historia de un hombre cuyo mundo se desmorona al perder su empleo, pese a contar con 25 años de experiencia.

Por su parte, Valérie Donzelli ("Solo para mí") presentó "À pied d'oeuvre", sobre un hombre que decide dar un giro a su vida y dedicarse a la escritura, pese a que su situación se vuelva mucho más precaria.

Según indicó en un comunicado, Donzelli intentó crear "un personaje honesto, amable y decidido" para una película que "cuestiona el valor que damos a una vida guiada por una pasión silenciosa, poco espectacular, pero imparable: la necesidad de crear, pase lo que pase".

- Una ópera prima y Carmen Maura -

Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones paralelas Horizontes y Spotlight, que ponen el foco en nuevas tendencias.

De los 12 filmes con producción latinoamericana programados, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres. Entre estos, figura el documental, fuera de competición, "Nuestra tierra", de la argentina Lucrecia Martel.

Por su parte, el director catalán Jaume Claret Muxart presenta este viernes "Estrany riu" ("Extraño río"), su primer trabajo, que competirá en la sección Horizontes y opta al premio a la mejor ópera prima.

En el filme, ambientado en un viaje familiar por el Danubio, Claret toca varias aristas: desde las relaciones familiares a la transmisión de valores, pasando por la adolescencia o el arte.

Y bajo la dirección de la marroquí Maryam Touzani ("El caftán azul"), Carmen Maura protagoniza "Calle Málaga", sobre una anciana española, afincada en Tánger, que se resiste a la decisión de su hija de vender su casa.