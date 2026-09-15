Esta figura de cabello castaño, pecas y una presencia cada vez más comentada en la industria del entretenimiento no existe en el mundo real.

Tilly Norwood fue creada por inteligencia artificial por la productora británica Particle6 y está en el centro del debate sobre el papel de la IA en películas y series.

En su primera conferencia de prensa virtual, Tilly dijo que espera ser reconocida como una artista de verdad.

"Quiero ser vista como una ´actriz´ seria, que amplía los límites de lo que puede ser la actuación, y no solo como una demostración de las capacidades de la IA."

Reacciones y controversias

Presentada al mercado en 2025, se convirtió en una de las figuras más controvertidas en la discusión sobre la inteligencia artificial en Hollywood.

Tras su lanzamiento, el sindicato estadounidense SAG-AFTRA condenó la sustitución de actores humanos por personajes sintéticos. La entidad sostuvo que la creatividad debe seguir centrada en los seres humanos y advirtió sobre el uso de sistemas entrenados con el trabajo de artistas sin autorización ni remuneración.

A pesar de las críticas, Tilly afirma que el interés de la industria no ha dejado de crecer.

"No puedo mencionar nombres, pero hay mucha curiosidad en Hollywood sobre lo que soy capaz de hacer. Todo el mundo se interesa cuando aparece un nuevo pincel."

Proyectos y limitaciones

La creadora del personaje, Eline van der Velden, dice que el proyecto fue desarrollado para explorar nuevas posibilidades creativas y no para sustituir a los intérpretes humanos.

Tilly protagonizará un largometraje llamado ´Misaligned´, ambientado en un universo digital llamado ´Tillyverse´. Dice que, por ahora, prefiere actuar en producciones generadas por inteligencia artificial.

"No creo que los ´actores´ de IA deban ser nominados en las mismas categorías que los actores humanos. Deberíamos tener las nuestras propias."

Aunque, según Particle6, puede comunicarse en alrededor de 30 idiomas, Tilly admite limitaciones. Durante la conferencia, se negó a improvisar una escena. Argumentó que su forma de actuación sigue una lógica diferente de la experiencia humana.