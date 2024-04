"Si usted es muy sensible, si no le gusta el humor negro y por todo se enoja, no vaya a este show". Esa advertencia la hace el standupero conocido como El Pió RD, sobre su próximo evento humorístico a realizarse el próximo 27 de abril en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.

Y razón tiene. El creador de contenido ha hecho del humor ácido su bandera. Él habla de temas de actualidad de una forma muy peculiar, una políticamente incorrecta, pero que cada vez tiene más adeptos.

Ese concepto de humor se puede observar en el título que seleccionó para su evento: "Siempre negro, nunca oscuro" (los que asistan conocerán la diferencia entre los conceptos).

"Se trata de un show de humor negro como dice el nombre. No estoy aquí para invitar a la gente que vaya, sino para advertir a la gente que no vaya", dice.

Y, aunque sea contraproducente, lo hace por una buena razón, para evitarle disgustos. "No se trata de un show de comedia blanca como en los 90. Es de humor negro, es algo que a mí me gusta".

Y añade: "Quiero que la gente entienda que todo lo que se va a hablar ahí va a ser en el contexto del humor. Ustedes (a los que sí les gusta este tipo de humor) serán mis cómplices, pero la vamos a pasar muy bien, de verdad".

Orlando Alberto Toribio, su nombre de pila, es un comunicador, humorista y rapero nativo de Santiago de los Caballeros, que actualmente vive en Santo Domingo.

"Hay gente que siempre se ofende y tenemos que aprender a lidiar con eso" Pió RD Humorista / stand up “

En sus redes sociales se define como "Hijo de Soledad Santiago, standUp comedy, viviendo un sueño ajeno". Y es que en sus planes no estaba dedicarse al tipo de contenido que realiza, de hecho, ni siquiera tenía previsto entrar a los medios.

"Yo duré en Santiago nueve años trabajando en radio, en un programa matutino de tres horas, ahí hacíamos rutinas, parodias, todo eso, siempre estaba en ese proceso creativo de que cuando pasaba algo lo transformaba en humor".

Ahí llegó de forma fortuita. "Yo cantaba música urbana en ese momento, fui a llevar un demo y algo en mi personalidad le gustó al dueño del programa; le gustó mi chispa, luego salió un integrante, hicieron un casting y entré", señaló.

De esa misma forma, sin buscarlo, entró a la televisión, y lo hizo a lo grande, de la mano de uno de los comunicadores emblemáticos su ciudad natal, Santiago de los Caballeros. "Duré cinco años en televisión con Nelson Javier, El Cocodrilo, algo que también llegó sin buscarlo. Fui a una entrevista y cuando acabó me dejaron fijo".

Algo similar pasó con su inmersión al stand up. Allí llegó por su fascinación por la improvisación y sus antecedentes en el freestyle. "Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser comediante", dice.

Tras un tiempo dedicado a este tipo de humor en Santiago, decide probar suerte en Santo Domingo.

"Me topé con Randy Holguín, mi manager actualmente, que me dijo: 'oye, en Santo Domingo te quieren ver, quieren que tú hagas stand up'".

Con más dudas que vergüenza decidió asumir el reto que el destino le ponía.

“Comencé a hablar con la gente, y a sacar risas; en principio para hacer tiempo. Entonces Randy me dice que la gente quería verme aquí, al principio le dije que no, pero luego le dije que podía hacer una hora; y ahí es cuando vengo, hago el show, de tres funciones, y nos va súper bien".

Te puede interesar Liondy Ozoria: 25 años de carrera del humorista que encontró su nicho en la ventriloquía

Sorprendido por la aceptación del público, decidió dejar su zona de confort y probar suerte en un mercado incipiente, pero demandante.

"Fue algo que nunca busqué, por decirlo así".

Y es que, como confiesa a Diario Libre, él no sentía una necesidad de dejarlo todo para buscar un mejor futuro, lo hizo por retarse y ver hasta donde era capaz de llegar.

"A veces yo tengo que inventarme las historias porque siento que mi vida ha ido súper bien, en el sentido de que tengo mi familia (conformada por mis padres y mi hermana), agoté todos los procesos, tuve una infancia feliz, con el cariño de mis padres, sin necesidades económicas; no me puedo quejar".

Esta crianza contrasta un poco con el tipo de humor que hace, sin embargo, asegura el que lo conoce sabe que siempre ha sido muy sarcástico. Algo que ha sabido explotar.

Ofensas de su estilo de humor

Pió reconoce que su forma de hacer humor no es para todo el mundo y constantemente hay personas que le escriben indignadas por algún chiste.

"A diario se me ofende una persona y me escriben por las redes sociales. Hay una frase que escuché una vez que decía 'que el sarcasmo es el lenguaje con el que los inteligentes se divierten y los ignorantes se ofenden', entonces yo me río al doble".

Y añade: "Siempre va a pasar porque no todos los chistes tienen que gustar a todo el mundo; todos los chistes no son perfectos, pero hay gente que siempre se ofende y tenemos que aprender a lidiar con eso".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/08/03042024---retrato-a-pio-rd---matias-boncosky03.jpg Pío RD reconoce que hacer humor no es para todo el mundo (MATÍAS BONKOSKY / DIARIO LIBRE)

Un consejo

"A todos esos muchachos que quieren entrar, que se animen, que suban, que vayan, que les va a ir mal la primera vez, a veces les va bien porque llevan a los amigos y se ríen de todo, y creen que todo es fácil, y luego la segunda vez chocan con la realidad".

"Pero así nos ha pasado a toditos, vayan, para que esto siga creciendo, no tengan miedo, vayan al Comedy Club, que hay días de micrófono abiertos, si usted es de otra ciudad también, trate de practicar con los amigos, pruebe sus chistes con la familia y luego vaya al Comedy", añade.

"Si ves que al final no te funciona, pues, hermano, deja eso que tú no das para eso, porque tampoco vamos a engañarte, porque al final hay mucha gente que tiene 20 años tratando pero no tienen el talento, solamente podemos averiguarlo intentándolo. Si ves que tú te guayas (sic) demasiado y todo el mundo está en contra de ti, pues, hermano, quédate como público que también de abajo se goza", finaliza.

Sobre el espectáculo “Siempre Negro Nunca Oscuro ”, un evento que promete ser una noche llena de risas y reflexiones. Este espectáculo, producido por TheComedyRing , se llevará a cabo el 27 de abril en el Auditorio del Pabellón de la Fama. “Siempre Negro Nunca Oscuro” es un show de humor negro que enfrenta la sensibilidad de la generación de cristal, mientras explora los límites del humor y la comedia.