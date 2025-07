Un concurso muy particular.

En este municipio ubicado a 25 minutos de la capital de Honduras, un festival celebra a sus gallinas, que compiten por cuál es la "mejor vestida".

Joselina Andino, Directora de Justicia Municipal de Tatumbla:

"Y la gente se pregunta muchas veces por qué Tatumbla celebra una gallina, curioso. Pero la respuesta es sencilla Tatumbla significa: "abundancia de gallos y gallinas" en [la lengua indígena] lenca. Entonces nosotros celebramos lo que es nuestra gallina, ¿verdad? El nombre que nosotros llevamos: Tatumbla."Zoologico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/01/edit-0000050318still1011-e72ba590.jpg Concurso La Gallina Mejor Vestida" (AFP)

Alex Benavides, Juez del concurso "La Gallina Mejor Vestida":

"Es que la gallina debe ser netamente india [una gallina criolla]. Porque también hay gallinas que son de granja y son más grandes. Esta tiene todos los aspectos peculiares de una gallina india: su cresta que es vieja, el pico, la forma del pico, la forma de las patas que son patas delgadas.

Y también la creatividad de la persona, que en este caso fue Daisy Casco [que ganó el concurso], la creatividad que tiene ella de cómo poderla vestir. "

La gallina ganadora no solo tiene el premio de ser la reina de la feria.

Daisy Casco, dueña de la gallina ganadora:

"La [gallina] que gana es la reina de la feria, la reina de la gallina, como es la cosa, la reina de las gallinas de la feria. Pero no se la comen. Yo pienso que si se las comieran y hubiera la ley de que la que gane hay que comérsela, no participo, no participo".