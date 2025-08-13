En un taller de la provincia de Hunan, en el centro de China, una profesora traza suavemente con un pincel de tinta los caracteres de una escritura secreta inventada hace siglos por las mujeres.

El nüshu, que literalmente significa "escritura de las mujeres" en chino, se creó hace unos 400 años, en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación y, por lo tanto, a la escritura.

Gracias al nüshu las mujeres podían comunicarse entre ellas a través de cartas, canciones o incluso bordados.

Transmitido de generación en generación, de madres a hijas, el nüshu está ahora recobrando fuerza en toda China, donde se le considera un símbolo de fuerza femenina.

Pan Shengwen, una estudiante de 21 años, explica a AFP que el nüshu permite a las mujeres comunicarse con total seguridad. "Es como un tipo de santuario para nosotras", sostiene.

"Podemos expresar nuestros pensamientos, confiarnos entre hermanas, hablar de todo".

Comparados con los sinogramas, las palabras en nüshu son fonéticas, menos cuadradas, más finas y tienen forma de hojas de árbol.

"Cuando escribimos, nuestra respiración debe ser pausada, para que el pincel se mantenga estable", explica.

En Xiaohongshu, una aplicación china similar a Instagram, el número de visualizaciones para la etiqueta "Nushu" alcanza los 72 millones. La mayoría son publicaciones de mujeres jóvenes que publican fotos de tatuajes u otras creaciones con esta antigua escritura.

He Jingying, otra estudiante, explica que fue su madre quien la inscribió en un curso de nüshu.

Esta práctica, cuenta, le proporciona "una profunda sensación de serenidad". "Cuando toco el papel con el pincel, siento como una fuerza interior", afirma.

- "Un grito contra la injusticia" -

El nüshu es mucho más que una simple escritura. Refleja la vida de las mujeres del condado rural de Jiangyong, en la provincia de Hunan, explica Zhao Liming, profesora de la universidad Tsinghua de Pekín.

Jiangyong era "una sociedad dominada por los hombres", explica esta catedrática que lleva estudiante cuatro décadas el nüshu. "Las obras de estas mujeres eran un grito contra la injusticia", afirma.

Las palabras del nüshu se leen en un dialecto local, lo que complica su aprendizaje para los habitantes de otras regiones. Pero su elegancia y singularidad explican el renovado interés por esta escritura, opina la profesora He Yuejuan.

"Los estudiantes de arte la aprecian particularmente", señala frente a su galería, donde vende joyas y chales adornados con inscripciones en nüshu.

Oriunda de Jiangyong, esta profesora cuenta que el nüshu era "parte de su vida cotidiana" durante su infancia.

Esta mujer es una de las 12 "herederas" del nüshu reconocidas por el gobierno chino y ahora tiene derecho a enseñarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/edit-0000111401still1309-6b67eee2.jpg He Yuenjuan, profesora denüshu. (AFP)

- "Propio de las mujeres" -

Cerca de un centenar de estudiantes asistieron a un taller de una semana organizado por las autoridades locales para promover el nüshu.

Zou Kexin, una de las jóvenes presentes, dijo a AFP que escuchó hablar del nüshu en las redes sociales y quería "experimentarlo personalmente".

"Es un sistema de escritura propio de las mujeres, lo que lo hace realmente especial", afirma esta estudiante de una universidad de Sichuan.

Tao Yuxi, un estudiante de animación 23 años, es uno de los pocos hombres que participa en el taller.

Cuenta que quiere aprender el nüshu para encontrar inspiración en sus creaciones.

Aunque fue creado para las mujeres, el nüshu, en su opinión, hace parte del patrimonio cultural nacional.

"Todos deberíamos luchar para preservarlo, mujeres y hombres", sostiene.