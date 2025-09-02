En Nejapa, El Salvador, la noche se enciende con una tradición centenaria: la Batalla de las Bolas de Fuego. Miles de personas se reúnen para presenciar este espectáculo único, en el que dos equipos locales, conocidos como "boleros", se lanzan bolas de trapo envueltas en llamas.

La peculiar competencia, que se celebra cada 31 de agosto, implica tomar algunos recaudos. Antes de comenzar, los equipos se someten a pruebas de alcohol y se preparan con máscaras y pintura.

Según el Ministerio de Cultura, la tradición oral cuenta que la comunidad original de Nejapa fue destruida en 1658 por la erupción del volcán El Playón.

La leyenda dice que fue San Jerónimo Doctor, patrono del pueblo, quien intervino lanzando bolas de fuego para desviar la lava y salvar a su gente.

La erupción obligó a la comunidad a desplazarse. Pero desde entonces, el fuego simboliza resistencia y memoria.