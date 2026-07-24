Emilio Treviño ha prestado su voz a algunos de los personajes más reconocidos del cine, la animación y el anime contemporáneo, pero asegura que su objetivo nunca ha sido quedarse únicamente con la etiqueta de "actor de doblaje".

El intérprete, invitado a la Feria Mundo Anime en República Dominicana, evento que este sábado 25 y domingo 26 de julio, celebra su 15.º aniversario en Sambil, conversó con Diario Libre sobre su trayectoria de más de 20 años y la filosofía que ha construido alrededor de la actuación: entender que una voz solo es una parte de una interpretación mucho más completa.

"República Dominicana es un país al que le tengo un cariño muy especial. Cuando estudié actuación en Nueva York, parte de la familia que me recibió era dominicana, así que venir aquí se siente como llegar a casa", afirmó Treviño, quien también destacó su conexión con la música y cultura del país.

Su carrera incluye personajes como Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse, Denji en Chainsaw Man, Mark Grayson en Invincible, Robin en The Lego Batman Movie y la voz en español latino de Timothée Chalamet en producciones como Dune, Wonka y Marty Supreme.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/24072026-entrevista-emilio-trevino-actor-de-doblaje-dare-collado2-a2fa258a.jpg Emilio Treviño posa previo a su entrevista con Diario Libre. (DARE COLLADO)

Para Treviño, el doblaje no consiste solamente en reproducir una voz, sino en construir una actuación completa. "La voz es cuerpo. El cuerpo está actuando todo el tiempo. Lo único es que la gente lo recibe por vía sonora", explicó.

El actor recordó que comenzó en el medio desde niño, cuando participó en el musical Peter Pan en México. Poco después realizó una prueba para La Era de Hielo 2, experiencia que abrió la puerta a una carrera que lo llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas de Latinoamérica.

Sobre los constantes rechazos que forman parte de la profesión, Treviño asegura que aprendió a no medir su valor por un casting perdido; considera que muchas oportunidades que no llegan terminan abriendo caminos inesperados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/24072026-entrevista-emilio-trevino-actor-de-doblaje-dare-collado6-2933e55c.jpg Emilio Treviño conversa con Diario Libre un hotel de Santo Domingo. (DARE COLLADO)

Entre esos casos menciona haber audicionado para interpretar a Peter Parker en Marvel antes de conseguir el papel de Miles Morales, personaje que hoy considera uno de los más importantes de su carrera. "Si hoy pudiera elegir entre los dos, elegiría a Miles Morales mil veces", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/24072026-entrevista-emilio-trevino-actor-de-doblaje-dare-collado1-efe4ca22.jpg Emilio Treviño posa para Diario Libre. (DARE COLLADO)

El actor también habló sobre sus próximos proyectos, entre ellos La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, donde interpreta a Telémaco en la versión de español latino. Para Treviño, formar parte de una película de Nolan representa cerrar un círculo, ya que el director fue una de sus mayores inspiraciones desde que descubrió The Dark Knight.

Además, regresará como la voz de Timothée Chalamet en nuevos proyectos, incluyendo el cierre de la saga Dune.

Se descubre día a día

Después de más de dos décadas dando voz a héroes, villanos y soñadores, Emilio Treviño sostiene que el reto más importante no está frente a un micrófono, sino en seguir descubriendo quién es como artista y como persona. Porque, para él, la voz puede abrir la puerta de una historia, pero lo que permanece es la humanidad detrás de ella.