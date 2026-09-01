A Anya Damirón le cuesta dejar una idea tranquila. Una pregunta, una imagen o una posibilidad pueden convertirse en un cuento, una canción, un podcast o un espectáculo.

Así ocurrió con El Capitán Control: después de escribir el libro y verlo ilustrado, comenzó a descubrir canciones escondidas entre sus páginas y personajes que parecían reclamar una voz propia.

Cinco años después, aquella intuición llega al Teatro Nacional convertida en un musical completamente original, con 25 canciones, 19 actores y una invitación abierta a que las familias sean parte de la aventura.

El libro, ilustrado en 2021 por el español José Fragoso, cuenta una aventura de piratas en la que una tripulación aparentemente peculiar descubre que sus diferencias pueden convertirse en fortalezas cuando trabajan juntos. La historia, sin embargo, tenía una particularidad que su propia autora tardó en descubrir.

"El Capitán Control fue una de esas historias que, luego de tener el libro en la mano, me pidió algo más", explica Damirón.

Primero apareció una canción para "el Capitán Control"; después, una para la leyenda, otra para el villano y otras para los singulares piratas de la historia. Poco a poco, la escritora entendió que aquel cuento tenía una estructura ideal para convertirse en teatro.

"En ese momento me di cuenta de que esto no era un cuentacuento normal, que esto podía ser otra cosa".

Lo que siguió fue un proceso de varios años. Damirón regresaba cada cierto tiempo al proyecto, escribía una canción, la revisaba semanas después y continuaba construyendo una historia que finalmente tendría guion, música y canciones completamente originales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/anya-damiron-escritora-infantil-steven-curiel-2-e6cd7536.jpg Anya Damirón lleva la magia del Capitán Control al Teatro Nacional. En esta image posa para Diario Libre tras la entrevista donde ofreció detalles del musical. (STEVEN CURIEL)

Un cuento que encontró su escenario

El musical también es la consecuencia de una evolución en la propia manera de contar historias de Damirón. Después de años presentándose en colegios y centros comerciales, comenzó a preguntarse cómo podía convertir el cuentacuentos en una experiencia mayor.

De ahí nació en 2024 el Cuentacuento Sinfónico, otra etapa que terminó acercándola al teatro musical.

"Todo lo que hemos hecho desde el 2021 hasta aquí parece habernos llevado paso a paso hasta el día de hoy".

Ahora, por primera vez, verá a uno de sus personajes cobrar vida sobre un escenario. Y para el papel principal ya tenía un rostro en mente.

"Cuando yo cerraba los ojos y me imaginaba al Capitán Control, yo veía a Kenny Grullón".

La intuición se convirtió en realidad. Kenny Grullón interpreta al Capitán Control, mientras Tony Almont encarna al Capitán Huracán, el primer villano creado por Damirón.

"Estamos muy contentos de tener esas dos leyendas: una leyenda de la comedia y una leyenda del rock dominicano".

El elenco se completa con jóvenes talentos y artistas con experiencia en musicales, bajo la dirección de Joyce Roy y la coreografía de Valentina Grillo.

Una batalla sin violencia

Aunque se trata de una historia de piratas, Damirón quiso construir una aventura alejada de la violencia.

"Yo quería hacer un libro de piratas que tuviera una batalla", explica. El reto era hacerlo sin armas, sin imágenes desagradables y sin perder la emoción de la aventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/anya-damiron-escritora-infantil-steven-curiel-3-30c87c5b.jpg Anya Damirón posa con su libro El Capitán Control, durante su paso por Diario Libre. (STEVEN CURIEL)

La solución fue convertir la batalla en una situación divertida, acompañada por unas ilustraciones en acuarela deliberadamente sencillas.

Pero detrás de esa aventura hay un mensaje más profundo: aprender a trabajar en equipo, aceptar las diferencias, pedir ayuda y reconocer las capacidades de quienes nos rodean.

"Es mucho más fácil señalar lo malo. A veces no nos detenemos a ver cuáles son las virtudes que tienen quienes están justo alrededor de nosotros".

El Capitán Control, de hecho, está inspirado en su propia madre: una mujer exigente, organizada y perfeccionista, pero también cariñosa y generosa.

"Mi mamá es súper exigente, muy mandona, pero al mismo tiempo es adorable".

La historia, sin embargo, no es una reproducción de su vida. Para Damirón, las experiencias personales son detonantes de ideas que luego se transforman en historias completamente nuevas.

El poder de un cuento

Para la escritora, uno de los grandes valores de la literatura infantil no está únicamente en enseñar palabras nuevas o desarrollar habilidades de lectura, sino en crear vínculos.

"Leer en familia es importante por lo que sucede cuando eso pasa. Entre el libro, el adulto y el niño se forma como una burbuja transparente en la que todo es posible, en la que no hay preguntas incorrectas".

Los cuentos también pueden ayudar a los niños a hablar de aquello que todavía no saben expresar directamente.

"Es más fácil hablar de algo que tú realmente sientes cuando tienes una tercera persona a quien señalar y tú estás afuera del problema".

Por eso considera que los libros pueden convertirse en herramientas para acompañar la crianza y abrir conversaciones dentro de las familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/anya-damiron-escritora-infantil-steven-curiel-4-8a316a1d.jpg Capitán Control es el libro que la escritora infantil Anya Damirón llevará al teatro. (STEVEN CURIEL)

"Hay que atreverse a preguntar"

La filosofía que ha guiado la carrera de Damirón puede resumirse en una pregunta: ¿y si se puede?

Esa manera de pensar, cuenta, la aprendió de su padre. Cuando ella llegaba con una idea, él no respondía que era imposible. Preguntaba: "¿Qué tú necesitas?".

Esa pregunta terminó convirtiéndose en una forma de vida.

Durante la pandemia, por ejemplo, cuando tuvo que cancelar un cuentacuentos, decidió transmitirlo por Instagram, aunque nunca había hecho un live. Se conectaron unas 500 personas. Al día siguiente volvió a contar el cuento. Y continuó haciéndolo durante un año.

"Cuando tú tienes una idea y lo que comienzas a hacer con esa idea es pensar cómo podrías hacerla realidad, no a pensar que es imposible, aparecen caminos".

Esa misma filosofía la llevó hasta El Capitán Control.

"Yo prefiero hacer algo y fallar que no hacer nada y quedarme con la duda y con las ganas".

Del libro al barco

Ahora, el reto está sobre el escenario. Durante las funciones, los niños no serán únicamente espectadores: cantarán, bailarán, moverán los brazos, responderán y participarán en la historia.

"Ellos no van a ser simplemente espectadores. Ellos van a estar dentro del barco con nosotros".

Y ese barco está abierto a todas las generaciones.

"Cuando digo que es para toda la familia, me refiero a que un niño de dos años lo va a disfrutar tanto como un abuelito de 90 años".

Para Anya Damirón, ver El Capitán Control convertido en musical es mucho más que estrenar una obra. Es comprobar que una idea que alguna vez parecía improbable puede tomar forma cuando se tiene la curiosidad y el atrevimiento suficientes para dar el primer paso.

"Todo lo que nosotros hemos hecho desde el 2021 que se nos ocurrió hacer el musical hasta hoy pareciera como si lo hubiéramos planeado. Un plan secreto, malévolo, todo el tiempo. Y no ha sido así".

Ha sido, más bien, un camino hecho de preguntas, intentos, errores, encuentros y nuevas ideas.

Y ahora, finalmente, el cuento está listo para salir de las páginas y entrar al escenario.