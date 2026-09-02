¿Cuántas historias permanecen sin ser contadas porque quien las imagina no tiene una cámara, un equipo especializado o los recursos necesarios para hacer cine? SmartFilms parte de una respuesta tan sencilla como poderosa: comenzar con lo que sí se tiene en las manos. Un celular.

Desde esa premisa, Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso han convertido el festival en una plataforma que recorre comunidades, descubre talento y abre caminos para una nueva generación de creadores dominicanos. La próxima edición se realizará los días 18 y 19 de septiembre.

"Lo más importante es que estamos ofreciendo una oportunidad real. La gente puede ver su película en una sala de cine y competir por premios importantes: más de 400 mil pesos en la categoría aficionado y una beca valorada en más de un millón de pesos en la categoría juvenil", señalan.

Ahí radica la importancia de este festival: en su capacidad para potenciar el talento y ofrecer una plataforma para que nuevos creadores puedan mostrar lo que son capaces de hacer.

"Para nosotros, el gran mérito de SmartFilms es que permite atreverse a crear, sin importar la edad, el género o la experiencia", sostienen.

El impacto de la iniciativa también se refleja en su crecimiento con respecto a la primera edición.

"El festival creció de 240 a 343 cortometrajes recibidos, un incremento superior al 40 %. A esto se suman 36 actividades formativas gratuitas realizadas en distintas comunidades del país a través de la Ruta Peliculera, con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)", revelan.

Sin embargo, detrás de las cifras hay historias, descubrimientos y también preocupaciones. Sobre todo, una certeza: en República Dominicana sobra talento; lo que todavía hace falta son oportunidades para encontrarlo, formarlo y proyectarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/f3a7148-c367d487.jpg Danilo Reynoso yEvelyna Rodríguez posan para Diario Libre. (DANIA ACEVEDO)

Contar una historia

¿Qué buscan en un cortometraje? Evelyna Rodríguez lo resume de manera contundente: "Lo primero es una historia que tenga algo que decir. Por supuesto, valoramos el sonido, la edición, la fotografía y todos los elementos técnicos, pero lo esencial es atreverse a contar".

Danilo Reynoso añade otro elemento que consideran fundamental: el trabajo colectivo. "También nos interesa que las personas se unan para crear. Eso es parte de la magia del festival".

Cada categoría, además, plantea sus propios desafíos. Reynoso explica que estos retos buscan estimular la creatividad y, al mismo tiempo, acercar a los participantes a algunas de las dinámicas reales de la industria audiovisual.

"Cada categoría, además, plantea un reto distinto. En la categoría aficionado, por ejemplo, los participantes debían incorporar product placement. Eso les permite entender que una marca también puede formar parte de una estrategia narrativa y convertirse en una fuente de recursos para una producción".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/f3a71582-be06b2d7.jpg Danilo Reynoso y Evelyna Rodríguez. (DANIA ACEVEDO)

Es precisamente ante estas limitaciones donde surge la imaginación.

"Uno puede pensar que para hacer determinado movimiento necesita un equipo especializado, pero los participantes encuentran la manera de resolverlo con lo que tienen".

La experiencia demuestra, así, algo fundamental: muchas veces no son los recursos los que consiguen impactar a una audiencia, sino la capacidad de construir una historia que conecte con ella.

Llevar el cine a las comunidades

Esa filosofía también define la Ruta Peliculera, una iniciativa que busca sacar la formación audiovisual de los circuitos tradicionales y acercarla a comunidades de todo el país.

"El proyecto lleva talleres de aproximadamente cinco horas a distintas comunidades. Hablamos de guion, iluminación, actuación, producción y hacemos ejercicios prácticos para que las personas puedan contar una historia", explica Rodríguez.

El conocimiento adquirido durante estos talleres, además, no tiene que conducir necesariamente a una carrera cinematográfica. Las herramientas pueden convertirse en recursos para la creación de contenido, el manejo de redes sociales, el marketing digital o incluso para apoyar a pequeños negocios de las propias comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/f3a7138-b2491656.jpg Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso. (DANIA ACEVEDO)

"Este año realizamos 36 actividades gratuitas, y eso ha sido posible también gracias al respaldo del MICM", destaca.

La experiencia de recorrer el país también les ha permitido confirmar que el talento no está concentrado en un solo lugar ni responde a un perfil determinado.

"Que el talento está en todas partes", afirma Evelyna Rodríguez.

Y ofrece ejemplos que ilustran esa certeza. "En Las Terrenas encontramos niños de ocho y nueve años que manejaban programas de edición mejor que muchos de nosotros. Y en Santiago encontramos a un señor de 80 años que quería contar la historia de personas fallecidas en el cementerio tradicional".

Para los creadores del festival, estos encuentros desmontan cualquier idea preconcebida sobre quién puede hacer cine.

"Eso te demuestra que no existe una edad para crear. Todo el mundo tiene una historia o una idea que quiere compartir".

Pero el propósito de SmartFilms no termina con la realización de un cortometraje. Una de sus mayores apuestas es conseguir que esas historias encuentren nuevas ventanas de exhibición y que sus creadores puedan continuar desarrollándose.

¿Han visto que ese talento realmente comienza a abrirse camino?

"Sí", responde Evelyna, y añade: "Eso es de las cosas que más nos entusiasman. Entre los ganadores de la primera edición ya tenemos personas que han trabajado en documentales, en Premios La Silla, en comerciales y con distintas casas productoras".

Los cortometrajes, además, han comenzado a trascender el espacio original para el que fueron creados.

"Y los cortometrajes tampoco se quedaron aquí. Los llevamos al Festival de Cine Dominicano de Nueva York y también llegaron a la televisión nacional".

Esa circulación es parte esencial de la visión del festival: que una historia concebida y grabada con un celular no termine simplemente almacenada en un dispositivo o publicada en una plataforma digital, sino que pueda alcanzar nuevas audiencias.

"La intención es que esos proyectos no se queden en un celular o en YouTube. Queremos llevarlos a las pantallas y mostrarle al mundo que en República Dominicana hay talento. Lo que muchas veces hace falta es oportunidad".

En esa frase parece concentrarse el espíritu de SmartFilms: no esperar a tener todos los recursos para comenzar a crear, sino descubrir qué puede hacerse con aquello que ya se tiene.

Y es que detrás de cada celular puede haber una cámara; detrás de cada cámara, una historia; y detrás de cada historia, un talento que solo necesita una oportunidad para ser visto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/fd-2-0df85f14.jpg Claudio Cataño, protagonista de "100 años de soledad". (CEDIDA POR SMARTFILMS)

Claudio Cataño, invitado de lujo El reconocido actor colombiano Claudio Cataño, protagonista de Cien años de soledad, la exitosa adaptación de Netflix, será uno de los invitados internacionales de esta segunda edición de SmartFilms República Dominicana. "Nos llena de entusiasmo recibir a Claudio Cataño. Su trayectoria, talento y capacidad para crear personajes que conectan con distintas audiencias representan plenamente el espíritu del festival", destacan sus directores.