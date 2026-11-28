"El Niño Jesús invita a su mercado. Quienquiera que venga, será bienvenido"

Detalles del mercado

Con estas palabras, pronunciadas desde la galería de la iglesia de Nuestra Señora, la representación de un mensajero celestial inauguró el viernes el Christkindlesmarkt de Núremberg, uno de los mercados navideños más antiguos y probablemente el más famoso del mundo.

Este año hay un total de 169 puestos instalados en la plaza del Mercado Principal y en la plaza del Ayuntamiento, donde se celebra el mercado de las ciudades hermanadas.

La oferta incluye productos tradicionales: pan de jengibre y salchichas asadas de Núremberg, artesanías, adornos para el árbol de Navidad, velas y juguetes.

Muchas personas llegan, incluso desde muy lejos, para no perdérselo.

El año pasado acudieron unos dos millones de visitantes.

Impacto económico

"Son recuerdos de la infancia, tradición, ambiente, una forma de prepararse para el Adviento, comer pan de jengibre y beber vino caliente."

El Christkindlesmarkt es un importante motor económico para la ciudad.

El mercado genera unos 180 millones de euros en ingresos adicionales para el comercio, la gastronomía, la hotelería y el sector de servicios.

Medidas de seguridad

Un estudio determinó que los visitantes extranjeros gastan 81 euros por visita al mercado navideño, mientras que los visitantes alemanes gastan 46 euros en promedio.

Debido a los repetidos ataques en eventos semejantes, este año se volvieron a revisar los dispositivos de seguridad.

Hay barreras para vehículos en todos los accesos pertinentes y, además, habrá más efectivos policiales que en años anteriores en el lugar.